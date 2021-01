Ardèvol millorarà la gestió de les aigües residuals

L'Ajuntament de Pinós té previst millorar la gestió de les aigües residuals del nucli d'Ardèvol a través de diverses actuacions, que ja s'han començat a realitzar.

El consistori ha posat a concurs la redacció del projecte per a la construcció d'una depuradora d'aigües residuals al nucli d'Ardèvol que té un cost previst de 30.000 euros sense IVA i un termini d'execució de sis mesos. Per dur-la a terme el consistori ha aconseguit una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Cal dir que aquesta serà la primera depuradora en tot el municipi de Pinós.

A més de la construcció de la nova depuradora, el consistori de Pinós ja va dur a terme la primera fase de la construcció de la xarxa de clavegueram al mateix nucli. L'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, va explicar que «tot això forma part d'un projecte que ja ha començat amb la xarxa de clavegueram. Ja hem fet la primera fase, abans del 2023 farem la segona, i això es connectarà amb aquesta depuradora per millorar la gestió d'aigües residuals del municipi».

Fins ara, cada habitatge es gestionava les aigües residuals com podia o creia convenient, amb mesures com per exemple fosses sèptiques.

La nova depuradora d'aigües residuals d'Ardèvol donarà servei a tot el nucli, on hi ha una quinzena d'habitatges diferents que, a partir d'un futur proper, gaudiran d'unes infraestructures més modernes adaptades a la situació actual.