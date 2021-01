El Port del Comte ja dona la temporada per «perduda»

El gener habitualment és el millor mes per a l'estació d'esquí del Port del Comte, al Solsonès. En un diumenge com el d'ahir, en una situació de normalitat hi hauria hagut més de 5.000 esquiadors, però, en canvi, no s'arribava al centenar. Aquesta falta d'esquiadors contrastava amb la bona situació que es viu pel que fa a la neu, fet que sense el confinament els permetria tenir obertes totes les pistes de l'estació, mentre que ara només en tenen obertes el 10% per culpa d'aquesta manca d'esquiadors.

El confinament d'àmbit municipal fa que ara legalment només hi puguin accedir veïns de la Coma i la Pedra, un municipi de poc més de 250 habitants i que és on es troba situada l'estació del Solsonès.

Segons va explicar a l'ACN el director de l'equipament, Albert Estella, el confinament municipal ha fet perdre la temporada. Un fet que, assegura, és especialment greu en aquest cas, ja que és una de les poques estacions privades que hi ha al país i, per tant, amb menys ajuts.

Per això, el responsable de l'estació reclama mesures menys restrictives i que, com a mínim, es permeti la mobilitat a l'interior de la mateixa comarca. «És una llàstima perquè, per neu, és una de les millors temporades», afegeix Estella.

Durant les festes de Nadal, l'estació d'esquí del Port del Comte va poder sobreviure gràcies als turistes que s'allotjaven en establiments hotelers i turístics de la zona, i també a la gent que té segones residències a la comarca. Ara, però, amb el confinament municipal només hi poden accedir els veïns del municipi on pertany l'estació, la Coma i la Pedra, que té 255 habitants i, molts d'ells, de segona residència.

Això els ha arruïnat aquesta temporada d'hivern, que, des de la mateixa estació, ja donen per «perduda». De fet, el gener és el millor mes per a l'equipament i, per la seva ubicació, normalment no poden allargar gaire la campanya. «Si tinguéssim un municipi gran com Barcelona no ens afectaria, però tenim un municipi petit», lamenta el director del Port del Comte, Albert Estella.

I això passa en «una de les millors temporades» pel que fa a la quantitat i la qualitat de la neu. «Gairebé cap temporada ha estat com la d'aquest any: un mes amb un metre de neu pols. Podríem tenir oberta tota l'estació i, en canvi, només en tenim obert el 10%», lamenta el director del Port del Comte.

«És un privilegi»

Dolors Pujols és veïna de la zona. Per això, aquest diumenge va poder accedir a l'estació d'esquí del Port del Comte i va aprofitar la jornada per baixar per les pistes cobertes de neu. «És un privilegi», assegurava. Però té amics que s'han vist afectats per aquesta situació, ja que no han pogut treballar i fer la temporada a les instal·lacions de l'estació de muntanya. «És una contradicció. Penso que hauríem de trencar monopolis i descentralitzar l'economia perquè, quan passin aquestes coses, no faci tan mal a l'economia local», afegeix Pujols.

Malgrat les restriccions de mobilitat que s'han imposat per prevenir l'expansió del virus de la covid, sempre hi ha qui se les salta amb el risc d'haver de front a una multa.

Aquest és el cas de la Carme, veïna de Vilafranca del Penedès, que va decidir passar tres dies amb la família en un allotjament de l'estació d'esquí i aprofitar l'ocasió per esquiar. «No estem fent mal a ningú. On és el problema de venir aquí i esquiar sol?», es preguntava.