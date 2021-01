Solsona ampliarà el cementiri a través del projecte de la Cabana del Silo

L'Ajuntament de Solsona té prevista una futura ampliació del cementiri de Solsona aprofitant el projecte d'urbanització de la Cabana del Silo que ha engegat Padullés Arquitectes (vegeu edició del 4 de gener del 2021). Tot i que el consistori preveu aquesta ac-tuació en un futur, de moment no és prioritària ja que a dia d'avui no hi ha manca d'espai.

Abans de Cap d'Any, el cementiri de Solsona tenia disponibles una desena de columbaris i prop d'un centenar de nínxols i, a més, encara es disposa d'un espai dins del recinte actual del cementiri per fer-hi una nova tanda de nínxols o de columbaris, segons la demanda. Tot i això, el govern solsoní té la voluntat de fer un espai per a nonats, persones que han mort abans de néixer, i un espai que es destinarà a enterraments musulmans.

«Al cementiri encara no hi ha una necessitat urgent d'espai, el que passa és que tenim clar des de fa molt temps que els terrenys adjacents al cementiri del projecte de la Cabana del Silo els aprofitarem per ampliar-lo sí o sí», va apuntar el regidor de Serveis Funeraris, Ramon Xandri, fent referència a la part de darrere de l'actual equipament funerari. Xandri també va afegir que «sabem les necessitats que tenim i què hi volem fer».

Tot i que actualment no hi ha una demanda d'espai urgent, Xandri assegura que «ens trobem que en poques setmanes ha crescut la demanda de nínxols» a causa de l'afectació de la covid-19 a la ciutat, amb el brot de la residència d'avis Hospital Pere Màrtir Colomés. «En aquest any 2021ja hem tingut una bona part dels difunts que tenim en un any sencer. Relacionats amb la covid devem anar per una trentena llarga de difunts», va dir Xandri.

La regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera, apunta que l'ampliació del cementiri, tot i estar prevista, encara no s'ha determinat quan es realitzarà, i va dir que serà «quan hi hagi la necessitat. Segons Barrera, «com que el projecte d'urbanització i reparcel·lació de la Cabana del Silo ja està aprovat i l'Ajuntament ja forma part de la junta de compensació, ja tenim aquesta parcel·la disponible» per quan s'hi hagi d'actuar.

La regidora explica que, en principi, no es farà ni l'any 2021 ni el 2022, ja que encara no hi ha un projecte en marxa. «Quan nosaltres vegem que comencem a estar faltats d'espai, es farà un projecte, que s'haurà d'incloure dins els pressupostos i després s'haurà de dur a terme», va detallar Barrera.