Guixers farà una consulta per batejar la plaça de Valls

L'Ajuntament de Guixers ha engegat un procés participatiu amb l'objectiu de posar nom a la plaça de davant l'ajuntament, al nucli de Valls. És en aquesta plaça on es celebren alguns dels actes més destacats del calendari de Guixers com les havaneres o el ball dels gegants.

L'alcalde de Guixers, Jordi Selga, va explicar a Regió7 que un cop es va decidir batejar la plaça, es va optar perquè fossin els ciutadans qui ho fessin perquè «els veïns i veïnes d'un municipi són els que han de decidir quin nom es posa als llocs on ells viuen».

Per fer-ho, el consistori va habilitar un espai a les seves xarxes socials per tal que els ciutadans hi traslladessin la seva proposta. D'entre totes les recollides n'han sortit tres: plaça «del Guix», plaça «1 d'octubre» i plaça «Marià Chaure i Valls». La primera fa referència a un dels elements més representatius del poble, el guix. El segon, com s'ha fet en altres municipis, és un homenatge al referèndum independentista de l'1 d'octubre del 2017 mentre que el tercer també ret homenatge al que va ser alcalde de Guixers entre el 1991 i el 2019.

El nom de la plaça sortirà d'entre aquestes tres propostes a través d'una consulta que el consistori vol realitzar el 14 de febrer, coincidint amb les eleccions al Parlament de Catalunya.

Selga destaca l'interès i la participació de la població de Guixers i apunta que hi ha hagut propostes molt interessants.