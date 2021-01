Solsona votarà l'expedient de contractació del futur porta a porta en el proper ple

Amb un pressupost base de licitació de 4,3 milions d'euros, el ple de l'Ajuntament de Solsona proposarà en la sessió que es durà a terme aquest dijous a les 9 de la nit de manera telemàtica, aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de neteja viària i recollida de residus porta a porta. Aquest serà el primer pas en ferm per a la implementació aquest any del nou servei, basat en l'aportació selectiva de les diferents fraccions de les deixalles en origen.

L'objectiu és arribar a una recollida selectiva d'entre el 65 i el 75%, ja que actualment no s'assoleix ni al 40%, i reduir les tones de la fracció resta que van a parar a l'abocador. Aquest nou sistema suposarà un nou model de recollida i de neteja viària, ja que els cubells domiciliaris i bujols de grans productors es deixaran a la via pública.

Un altre punt destacat d'aquesta sessió serà l'adjudicació del contracte mixt d'obres i subministrament per a la construcció del nou tanatori. Concretament, es proposa adjudicar l'obra per lots a quatre licitadors diferents, Excavacions Vilà Vila, Anathomic Solucions, Alqui-Envas i Ilerfred, amb un termini d'execució de deu mesos.



Mohamed El Mamoun, nou regidor del PSC

A més, Mohamed El Mamoun Mrimou prendrà possessió del càrrec de regidor pel PSC. El Mamoun (Larraix, 1976) substitueix la socialista Encarna Tarifa, que a final de novembre va renunciar al càrrec per motius personals. Enginyer superior d'electrònica industrial, el nou regidor és primer secretari del PSC al Solsonès i ocupava el segon lloc de la llista encapçalada per Tarifa el 2019. Cliqueu aquí per saber-ne més informació.



Regulació dels patinets elèctrics

L'ordre del dia també inclou la modificació de l'Ordenança general de circulació per incorporar-hi la regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics. Aquests vehicles tenen prohibida la circulació per les voreres i zones per a vianants, així com per vies interurbanes i travessies, i als seus conductors se'ls apliquen les obligacions establerta per la legislació de trànsit. Entre altres normes, el nou redactat inclou els límits de velocitat per a aquests vehicles i estableix, per exemple, que els conductors de tipus A i B han de dur casc. Pel que fa a l'estacionament, no es pot subjectar el vehicle en troncs d'arbres, senyals de trànsit i mobiliari urbà. S'estableixen sancions que van dels 200 als 1.000 euros.

Entre altres qüestions, a petició de Comissions Obreres, el Ple de dijous votarà també una moció per exigir al Departament d'Educació l'elaboració d'un estudi per conèixer les necessitats de renovació d'aire de totes les escoles de Catalunya i, en cas que sigui necessari, implementar sistemes de ventilació mecànica; facilitar l'ocupació d'espais alternatius quan sigui necessari i reclamar la dotació d'EPI respiratoris per al personal dels centres.

El grup municipal d'ERC, d'altra banda, porta a la consideració del plenari una moció en suport al conseller Bernat Solé, condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència greu quan era alcalde d'Agramunt per facilitar les votacions del primer d'octubre del 2017.