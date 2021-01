L'Any Rodari de Solsona tanca amb un llibret de cinc contes i 40 gravacions radiofòniques

"Granotes a Nova York", "Un jersei entremaliat" o "El gos afamat" podrien ser títols perfectament atribuïbles a l'escriptor Gianni Rodari. Però no ho són: formen part del recull "Contes per correu", cinc relats escrits col·lectivament per les 188 persones voluntàries que han participat en una de les activitats organitzades per la Biblioteca Carles Morató de Solsona amb motiu de l'Any Rodari.

Aquests contes han estat redactats per parts a partir d'un binomi proposat per la biblioteca, seguint una de les tècniques de creativitat per escriure històries del cèlebre autor italià. Amb la publicació d'aquest llibret i la seva gravació a Solsona FM es dona per tancat l'Any Rodari a Solsona. S'ha lliurat còpies de la publicació als participants, que han estat ciutadans a títol individual, grups classe de Setelsis i El Vinyet i famílies, i a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés. El conjunt de la població podrà gaudir-ne a la ràdio municipal durant la primera setmana de febrer, de dilluns a divendres, a les sis de la tarda.

L'altra proposta realitzada amb la col·laboració de Solsona FM han estat els Contes per la ràdio, la lectura voluntària de relats del clàssic llibre de Rodari Contes per telèfon. En aquest cas, s'han fet 40 gravacions per part de persones a títol particular i alumnes de l'Escola Arrels. S'han pogut escoltar totes durant setmanes i es poden recuperar al web de l'emissora.

El 2020 va fer cent anys del naixement del pedagog, escriptor i periodista Gianni Rodari (1920-1980). Tot i que inicialment la Biblioteca Carles Morató tenia la intenció de celebrar l'efemèride amb diferents activitats presencials, la pandèmia va obligar a replantejar el programa. No obstant això, les restriccions imposades des del març de l'any passat han permès "apropar-nos a la literatura i gaudir de les activitats familiars d'una altra manera", reflexiona Ester Barniol, directora de l'equipament. Ella valora molt satisfactòriament l'elevada participació en les iniciatives proposades.