El ple de Solsona votarà l'expedient de contractació del futur porta a porta

L'Ajuntament de Solsona sotmetrà a votació l'expedient de contractació del servei de neteja viària i recollida de residus porta a porta, el que és pas indispensable per poder engegar aquest esperat servei aquest any 2021.

L'objectiu del consistori és arribar a una recollida selectiva d'entre el 65 i el 75% un cop s'implememti el sistema porta a porta, ja que actualment no s'assoleix ni al 40%. Per altra banda, també es vol reduir les tones de la fracció resta que van a parar a l'abocador.

En el darrer ple que va celebrar l'Ajuntament de Solsona, entre les ordenances que es van aprovar, hi havia l'incrementa de la taxa de recollida d'escombraries en un 3%, motivat per l'increment del cànon de residus de la Generalitat, i la creació d'una taxa per recollida selectiva de 7 euros per trimestre que s'aplicarà en el moment en què s'iniciï el servei porta a porta. El govern municipal confia en que a meitats del 2021 es pugui començar a aplicar.

Aquest nou sistema de recollida selectiva a Solsona suposarà un nou model de recollida i de neteja viària a la ciutat, ja que els cubells domiciliaris i bujols de grans productors es deixaran a la via pública. Al Solsonès només el Pi de Sant Just i Sant Llorenç de Morunys funcionen amb aquest sistema, mentre que Guixers està immers en una prova pilot.

El tanatori també tira endavant

Un altre punt destacat d'aquesta sessió serà l'adjudicació del contracte mixt d'obres i subministrament per a la construcció del nou tanatori. Concretament, es proposa adjudicar l'obra per lots a quatre licitadors diferents. Es tracta d'Excavacions Vilà Vila, Anathomic Solucions, Alqui-Envas i Ilerfred, amb un termini d'execució de deu mesos.

Entre altres qüestions, a petició de Comissions Obreres, es votarà també una moció per exigir al Departament d'Educació l'elaboració d'un estudi per conèixer les necessitats de renovació d'aire de totes les escoles de Catalunya i, en cas que sigui necessari, implementar sistemes de ventilació mecànica; facilitar l'ocupació d'espais alternatius quan sigui necessari i reclamar la dotació d'EPI respiratoris per al personal dels centres.