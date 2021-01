Solsona licitarà el porta a porta per un import de 4,3 milions d'euros

L'Ajuntament de Solsona continua avançant amb els tràmits per engegar el futur servei de recollida porta a porta. Ho va fer en el darrer ple aprovant el contracte que sortirà a concurs públic per determinar quina empresa durà a terme l'esperat servei a la capital del Solsonès. El contracte es licitarà per un import d'aproximadament 4,3 milions d'euros.

«Avui proposem un canvi en la contractació i fem un pas important per aconseguir-ho», va explicar el regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, en el ple de dijous passat. I és que l'aplicació del porta a porta és un projecte del qual ja fa tres anys que se'n parla.

El contracte, que unirà el servei de neteja amb el de recollida de deixalles, serà per a quatre anys amb l'opció de prorrogar-lo durant quatre més, i el seu import serà de 4,3milions d'euros. «Proposem deixar l'anonimat del model actual per fer un nou servei que ens permeti augmentar molt significativament el percentatge de recollida selectiva», va explicar Montaner. Així, el principal objectiu és reduir la fracció resta per aconseguir estalvi econòmic, preservar el medi ambient i disminuir les penalitzacions de l'abocador a través de la reducció de la fracció resta.

Pel que fa al servei de neteja viària, el regidor va explicar que seria similar a l'actual i que es modificarien alguns aspectes per solucionar determinades mancances i se n'ampliarien els recursos. «Per això incorporem una màquina de neteja amb aigua a pressió i hem intensificat la recollida de les escombraries amb una nova màquina i més hores», va dir.

Malgrat que, després de tres anys,el porta a porta de Solsona ja té el primer pas formalitzat perquè es posi en marxa, Montaner va apuntar que «hem de continuar treballant per una millor gestió dels residus amb altres línies complementàries com la prevenció del malbaratament alimentari i el foment de la reutilització abans del reciclatge».

Actualment, l'Ajuntament de Solsona tenia el servei de neteja viària i el de recollida de residus contractat a dues empreses externes. Una d'elles presta el servei de neteja viària i una altra s'encarrega de la recollida dels residus de les fraccions resta i orgànica. Pel que fa a les altres fraccions, el consistori solsoní en tenia cedit el servei al Consell Comarcal del Solsonès, que du a terme aquesta tasca en l'àmbit comarcal i que també està immers en un procés per buscar un model de recollida més sostenible.