El Miracle instal·la 88 plaques solars per obtenir energia per al santuari

Des d'aquesta setmana, el santuari del Miracle, a Riner, ja té una nova font d'energia neta operativa. Es tracta d'un parc solar format per 88 plaques fotovoltaiques que dotarà el complex de 33 Kw.

La comunitat benedictina que resideix al Miracle ja feia uns quants anys que tenia pensat dur a terme aquesta instal·lació, però la tramitació ha allargat el projecte. «El fet de posar-ho en un lloc que té la consideració de monument nacional i espai d'interès natural confluïen dos elements de protecció que han necessitat molts informes de tramitació. Hi han intervingut sis departaments de la Generalitat», va explicar a Regió7 el pare superior del santuari, Xavier Poch.

El parc solar no s'ha situat sobre les teulades, com és més habitual, sinó a uns 200 metres del recinte del santuari en una parcel·la d'uns 500 metres quadrats de camp. Poch assegura que és una zona amb molt bona captació solar i que no destorba el conjunt monumental. La previsió és que aquestes plaques puguin generar 33 Kw d'energia. «És una instal·lació sense bateries, per tant, només genera electricitat quan el sol actua. Si en algun moment arribéssim a tenir una producció tan òptima que superés la demanda que tenim al santuari, abocaríem els excedents a la xarxa de la companyia elèctrica.

L'operació ha tingut un cost d'uns 48.000 euros, que ha estat a càrrec de la mateixa comunitat, que calcula poder amortitzar la inversió en uns 7 o 8 anys i la possibilitat d'estalviar-se uns 7.000 euros l'any.

Abans d'aquesta iniciativa, la comunitat benedictina del Miracle ja havia apostat per les energies renovables, en aquest cas per la biomassa. «Nosaltres intentem afavorir sempre l'energia sostenible», va apuntar Poch. La comunitat va instal·lar calderes de biomassa per aconseguir la calefacció i l'aigua calenta amb un sistema més ecològic, però tenien pendent la generació elèctrica. Tot i això, el pare superior assegura que, de moment, estan satisfets amb les instal·lacions actuals de generació d'energia.