L'ACM engega una campanya per lluitar contra el despoblament

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha engegat una campanya per combatre el fenomen del despoblament que està afectant a bona part de Catalunya. Dels 172 municipis de les comarques que cobreix Regió7, 110 podran optar a formar part del projecte, el que significa un 64% dels pobles de l'àmbit d'aquest diari.

«Arrelament al territori» és una iniciativa de l'ACM a través de la Fundació de Transparència i Bon Govern Local (FTBG) que pretén detectar problemàtiques i necessitats a les zones afectades per aquest fenomen i implementar iniciatives i bones pràctiques que ajudin a potenciar el territori.

En l'actual fase del projecte es determinaran tres propostes pilot que es faran realitat aquest 2021. La FTBG finançarà el 50% dels tres projectes als quals s'hi preveu destinar 70.000 euros. Els projectes escollits es faran públics el mes a´abril. Es preveu escollir projectes nous relacionats amb l'atenció a la gent gran, activació d'habitatges buits, eines digitals vinculades a l'atenció de les persones, solucions ocupacionals per a joves o projectes de promoció econòmica que fomentin l'arrelament al territori, i es donarà prioritat als municipis que pateixin despoblament.

De l'àmbit de Regió7 (Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya, Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat) hi poden optar 110 municipis, tots els que han participat en la diagnosi de l'ACM i que estan per sota dels 5.000 habitants. També els de més de 5.000 que perden població.

Tot i això, aquesta iniciativa ja va començar amb la realització de dues fases més. En la primera es va fer una diagnosi sobre el terreny, en base a un estudi conjunt sobre despoblament i envelliment de la població, per conèixer les principals problemàtiques relacionades amb el despoblament i la realitat socioeconòmica dels municipis catalans. La segona fase va consistir en fer un anàlisi detallat d'algunes de les comarques on es poden implementar les proves pilot per conèixer millor les problemàtiques i realitats relacionades amb el despoblament amb entrevistes als representants dels consells comarcals, entitats i agents socioeconòmics. Una d'aquestes va ser el Bages.