La cultura estelada fa 15 anys

15 anys de cultura, oci i política. El Casal Popular La Fura arriba al 15è aniversari i ha acumulat una llarga llista d'actes celebrats al petit local del nucli antic solsoní. Amb aquesta trajectòria, s'ha convertit en una entitat amb veu i pes en la vida de Solsona que encara té molta corda per continuar organitzant activitats

Avui fa 15 anys es va inaugurar el primer casal popular que hi ha hagut a Solsona, La Fura. Ara, 15 anys després, el local s'ha convertit en un punt de trobada cultural, lúdic i també polític no només a Solsona, sinó a nivell comarcal.

El Casal Popular La Fura es va començar a formar en l'aplec independentista de Castellvell de fa 15 anys. En aquells moment a Solsona hi havia el Casal Voliac, que era una entitat de l'esquerra independentista però que no tenia local. També hi havia la Plataforma en Defensa del Solsonès, que havia nascut amb la idea de defensar el territori després del sorgiment de projectes com el parc eòlic de Torregassa, a Olius. En aquella ocasió, les dues entitats es van unir per organitzar l'aplec independentista de Castellvell. Donada la bona sinergia entre les persones de les entitats es va decidir treballar per tenir un local. Va ser llavors quan va néixer La Fura. Amb el pas dels anys les altres entitats van desaparèixer però alguns dels seus membres van passar a formar part de La Fura.

Des del seu inici l'entitat va organitzar actes de diversos índoles, convertint el casal en un referent cultural, lúdic i independentista a Solsona. «Agitació cultural, xerrades, concerts, presentacions de llibres, cinefòrums... hem fet activitats amb les què volem generar esperit crític, parlar de temes que no s'acostumaven a parlar mai a Solsona i fer una mica de política des del debat i la inquietud de les persones», afirmen des de La Fura. I és que el local ha esdevingut l'escenari de concerts, presentacions de llibres, xerrades i activitats de tot tipus.

La Fura va ser un dels impulsors del moviment independentista al Solsonès. Precisament els seus membres van ser els qui van posar la primera pedra per realitzar la consulta independentista a Solsona el 13 de desembre del 2009.

La pandèmia no permetrà celebrar l'aniversari en condicions, almenys fins més endavant, però l'esperit de La Fura continua més viu que mai.