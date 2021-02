Educació adjudica les obres del mur de l'institut Francesc Ribalta

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ja ha adjudicat el contracte d'obres per a l'arranjament i reforç del mur de contenció perimetral a l'Institut Francesc Ribalta de Solsona que ha deixat inhabilitat part del centre i el camp de futbol municipal.

Al concurs del contracte, que tenia un pressupost de 270.000 euros amb IVA inclòs, s'hi van presentar un total de 8 empreses. Finalment va ser Infraestructuras Trade S.L. que s'encarregarà del projecte amb un pressupost final de 220.000 euros, 50.000 menys que el pressupost inicial. A més, aquesta empresa ha reduït el termini d'execució en 21 dies. D'aquesta manera les obres hauran d'estar finalitzades 54 dies després de l'inici de les obres. La constructora ja ha tingut una primera trobada amb l'Ajuntament de Solsona i es preveu que les obres comencin properament.

El mur que separa l'institut i el camp de futbol es va esfondrar la nit del 23 de maig del 2020, i des de llavors la meitat del camp de futbol, part del pati de l'institut i el seu gimnàs estan tancats per seguretat.

L'actuació s'aprofitarà per fer possible la construcció d'una pista poliesportiva a la part alta del talús afectat. A més d'això, es reforçarà l'estabilitat del gimnàs de l'institut mitjançant una tècnica coneguda com a pantalla de micropilotes i es construiran dos trams de murs nous on hi ha el mur afectat actualment, però es proveirà d'un sistema per evitar problemes amb les aigües drenades.