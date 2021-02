L'Ajuntament de Solsona amplia la plantilla a través de plans d'ocupació

Aquesta setmana un oficial i dos peons s'han incorporat a la brigada municipal de Solsona per dedicar-se durant nou mesos a la millora de l'espai urbà del nucli antic. Així mateix, els propers mesos és previst que comenci un/a auxiliar administratiu/iva a la Borsa d'Habitatge de Lloguer. És personal beneficiari dels plans d'ocupació gestionats per l'Agència de Desenvolupament Local i subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Entre les tasques de l'oficial i els peons, que treballen a jornada completa, hi ha rehabilitar el paviment d'alguns carrers secundaris per fer-los més segurs; augmentar la zona blava d'estacionament per promoure la rotació de vehicles a l'entorn immediat del nucli antic i instal·lar aparcaments de bicicletes per afavorir la mobilitat sostenible al nucli antic. També treballaran en la senyalització del nou servei de recollida selectiva porta a porta.

Pel que fa a la persona de suport a la Borsa d'Habitatge, que començarà a treballar a la primavera, el contracte és de sis mesos també a jornada sencera. En aquest cas, es dedicarà a donar suport tècnic i dinamitzar aquest servei municipal amb la reducció del temps d'espera de les sol·licituds de pisos de lloguer, la tramitació d'ajuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'actualització de la informació i el manteniment del web de la borsa.

Aquests plans d'ocupació, que es convoquen anualment, s'emmarquen en el projecte de Treball als barris, dins el programa d'Experienciació laboral, i tenen com a objectiu la contractació laboral de persones treballadores en situació d'atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat, mitjançant la realització d'obres i serveis d'interès general i social.

Per a la selecció del personal, es presenta oferta pública a l'oficina del SOC de Solsona, que deriva les persones candidates que compleixen els requisits. Posteriorment, l'àrea municipal a la qual s'assignen els plans d'ocupació s'encarrega de realitzar les entrevistes de feina.