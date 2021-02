Guixers adaptarà un pis per oferir-lo en lloguer a un preu social

L'Ajuntament de Guixers va aprovar recentment una sèrie de projectes entre els quals hi havia la rehabilitació d'un pis, actualment en desús, per destinar-lo a habitatge jove.

A sobre de l'actual ajuntament, al mateix edifici, hi ha dos pisos. Un ja està rehabilitat i llogat des de fa temps, però l'altre no tenia cap utilitat. Per aquest motiu el consistori de Guixers va apostar per rehabilitar aquest pis de 70 metres quadrats per destinar-lo a habitatge jove a un preu social.

«A Guixers tenim un problema de mancança d'habitatge en general», va explicar a Regió7 el batlle Jordi Selga. L'alcalde va assegurar que el consistori ha vist que hi ha hagut un interès per saber la disponibilitat d'habitatges al municipi, especialment durant la pandèmia, un fenomen que s'ha produït a diferents municipis rurals.

En el mateix projecte, destinatari d'una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), de 98.300 euros, també s'hi inclou l'ampliació del local polivalent del municipi. L'objectiu d'aquesta actuació és poder donar als ciutadans un espai social, ja que actualment les funcions de magatzem que també té aquest equipament, on es guarda la màquina llevaneu, el remolc dels gegants i la carpa de la festa major, treuen espai per a altres funcions.

Gràcies a un altre ajut del PUOSC, el consistori de Guixers també va aprovar un projecte per condicionar la zona de bany dels Estevats, amb un pressupost de 39.755 euros.

Tal com explica l'alcalde de Guixers, Jordi Selga, aquesta zona de bany és «un accés molt freqüentat per visitants i banyistes a l'estiu. Precisament per aquest motiu, l'Ajuntament ha decidit adequar l'espai mitjançant l'habilitació d'aparcaments senyalitzats, la instal·lació de taules per menjar-hi i també d'uns lavabos públics portàtils que es retiraran un cop acabi la temporada d'estiu. Precisament aquests lavabos es podran utilitzar en qualsevol altre punt i moment en què es consideri necessari al poble.