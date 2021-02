El bisbat solsoní presenta el llibre «In Memoriam + Jaume Traserra»

Aquest 25 de gener el bisbat de Solsona va celebrar el segon aniversari de la defunció de Jaume Traserra i Cunillera, bisbe de la diòcesi del 2001 al 2010. Aprofitant la proximitat de la data, ahir a la tarda es va presentar In Memoriam +Jaume Traserra, un llibre homenatge al bisbe Traserra. En format virtual, Xavier Novell, actual bisbe de la diòcesi, va exposar a una setantena d'espectadors virtuals el contingut de l'obra.

Des del saló bisbe Lasala, Novell va definir el llibre com a polifacètic: «Presenta el Jaume Traserra proper, amic dels seus amics, alegre, bon conversador, ocurrent..., però també el Traserra més seriós, distant, fred, gairebé inaccessible».

L'objectiu del treball és oferir un retrat complet de la persona i obra de l'antic bisbe de la diòcesi. Per aquest motiu, Novell, editor del llibre, ha reunit persones que van conviure de primera mà amb Traserra durant les seves diverses etapes vitals: des de companys d'estudi passant per alumnes seus o les seves antigues secretàries, fins al mateix Xavier Novell, amb qui el bisbe Traserra va tenir una gran relació.

Cinc grans blocs que se succeeixen cronològicament són l'estructura d'In Memoriam +Jaume Traserra. El primer és un recull de records de joventut i té un seguit de textos inèdits escrits per Traserra que narren els sentiments i les experiències de la seva primera etapa vital. A continuació, hi ha un capítol dedicat a la seva etapa com a capellà i bisbe auxiliar de Barcelona.

Capítol pastoral

El tercer bloc és el més extens, ja que és el dedicat a les seves vivències com a bisbe de Solsona. S'articula en diversos capítols que reflecteixen els àmbits pastorals que va desenvolupar durant la seva activitat a la diòcesi solsonina. «Ha arribat l'hora» és el títol del quart bloc, el seu testament espiritual escrit tres anys abans de la seva mort. Novell el defineix com «una perla», ja que «parla del seu treball espiritual per preparar-se per ben morir». El cinquè i darrer bloc és l'obituari, un recull de textos que es van escriure sobre ell després de la seva defunció.

«Quan tingueu el llibre a les mans us adonareu que és una petita joia», va exclamar Novell. Dissenyat pel berguedà Salvador Vinyes, el bisbe de Solsona va destacar l'elegància, la qualitat, l'originalitat i la bellesa formal del llibre, «unes qualitats que escauen com anell al dit a la persona que vol homenatjar».