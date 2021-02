Sis grups polítics donen suport als treballadors del Centre Sanitari

Sis formacions polítiques que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran aquest diumenge han signat un document en el que es comprometen a donar suport als treballadors del Centre Sanitari del Solsonès. Es tracta de Junts, l'Agrupació d'Electors Independents, En Comú Podem, PSC, CUP i PDeCAT. ERC, que governa actualment al Consell Comarcal del Solsonès i és l'encarregat de gestionar l'ens de salut, no ha signat el document.

Els grups polítics signants del document es comprometen a impulsar una taula de treball, duran aquest mandat, entre les diferents administracions públiques afectades, personal, experts i entitats del territori per tal de definit el model sanitari de la comarca del Solsonès pels propers anys. Així com, definir els equipaments, serveis i recursos necessaris de cara al futur. I és que més enllà del conflicte entre els treballadors i la direcció, també hi ha debat sobre si és viable mantenir el model actual del Centre Sanitari, únic a tot Catalunya al ser gestionat pel Consell Comarcal.

En l'escrit també s'hi reflexa el compromís de mostrar el recolzament a les demandes del personal cel Centre Sanitari pel què fa a l'equiparació salarial amb la resta de professionals sanitaris de Catalunya i al pagament dels increments salarials pendents així com instar a la direcció de l'ens, al Consell Comarcal, al Departament de Salut i a CatSalut que facin les gestions oportunes per tal de fer el pagament dels complements salarials pendents dels darrers anys el més aviat possible i d'acord amb el comitè.

Per tal de poder aconseguir aquests objectius, les sis formacions polítiques agafen el compromís de sol·licitar la compareixença d'una representació dels professionals del Centre Sanitari al Parlament de Catalunya per tal que expliquin als seus membres quina és la seva situació i si s'ha resolt satisfactòriament.

Finalment, també coincideixen en el reconeixement a la feina i implicació dels professionals sanitaris, especialment per la crisi de la covid-19 i a l'importància dels serveis sanitaris per evitar la despoblació.