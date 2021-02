L'hostaleria de Solsona perdrà el cap de setmana més important de l'any

El cap de setmana del Carnaval de Solsona és el més important de l'any per alguns establiments de la capital comarcal degut a l'activitat econòmica que genera. Aquest any però, degut a la suspensió dels actes de carrer del Carnaval i les restriccions de mobilitat, el sector de l'hostaleria preveu una davallada important de la facturació que, en alguns casos, pot superar el 80% respecte a un cap de setmana de Carnaval en condicions normals.

«El Carnaval per nosaltres és com un Sant Jordi pels llibreters. És un tant per cent bastant alt dels nostres ingressos», va explicar el propietari del bar restaurant Castell, Miquel Riba, a Regió7. Aquest establiment amb més de 50 anys d'història situat al nucli antic, és un dels bars que més treballen durant el cap de setmana de Carnaval, havent de contractar més treballadors per poder cobrir tota la demanda. La celebració del Carnaval «va molt bé perquè el primer trimestre de l'any sol ser fluix i el Carnaval és una injecció econòmica que t'arregla els tres mesos», deia Riba.

Roger Vilaginés, propietari i cuiner del restaurant Mare de la Font, situat a les afores de Solsona, també preveu una davallada de facturació que pot arribar al 80% respecte a un cap de setmana de Carnaval normal. «Tenint en compte que estem treballant al 30% i ja estem escanyadets, és com anar per un desert i que de cop i volta et treguin l'oasis», deia.

Els hotels també són un establiment afectat per la suspensió parcial del Carnaval. «Cada any teníem més demanda que oferta d'habitacions d'hotel i teníem dinars i sopars plens. Aquest cap de setmana de moment tenim zero habitacions reservades», va explicar Maria Rafart, copropietària de l'Hotel Gran Sol de Solsona. Tot i això, la solsonina va apuntar al confinament comarcal com a principal causa de l'afectació ja que, per molt que no hi hagués hagut Carnaval, molta gent hauria pujat a esquiar perquè ara hi ha bones condicions de neu.

Per altra banda, la propietària de l'Hotel Sant Roc, Dolors Garrigasait, apuntava que aquesta situació suposa «unes pèrdues molt importants tant a nivell d'allotjaments com de restaurant», però creu que el sector de la restauració serà el més afectat ja que els hotels tenen la possibilitat d'omplir en altres caps de setmana.

Tot i que no és un establiment estretament relacionat amb la celebració d'un Carnaval, el propietari de la cafeteria El Crostó, Eloi Solanes, també va posar en valor la importància d'aquest cap de setmana pel sector. «No tenim el perfil d'un bar que es pugui beneficiar més d'una festa com Carnaval i no estem al nucli antic, però tot i això, podem dir que és el cap de setmana més fort de tot l'any».