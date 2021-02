Solsona és el municipi més popular de la província, només per sota de Lleida

Un estudi realitzat per Musement, una plataforma digital per a la reserva d'activitats turístiques que treballa a nivell estatal, ha determinat quins són els municipis de menys de 20.000 habitants més populars de cada província, i Solsona és el líder de la província de Lleida.

Els resultats d'aquest treball demostren la importància turística que té la capital del Solsonès a la província, on només es veu superat en popularitat per Lleida, qua alhora és l'únic municipi de la província que no ha entrat a l'estudi per superar els 20.000 habitants. D'aquesta manera Solsona ha superat municipis com la Seu d'Urgell, Balaguer, Tàrrega, Cervera, Vielha o Sant Llorenç de Morunys, entre altres.

Per obtenir aquests resultats la plataforma ha obtingut la mitjana de recerques mensuals de cada municipi a Google utilitzant el terme «què veure a [municipi]».

La tècnica de turisme de l'Ajuntament de Solsona, Trini Pià, va destacar a Regió7 que un dels motius pels quals Solsona pot generar aquest interès turístic és perquè, juntament amb Lleida, és l'únic municipi que forma part de la marca de l'Agència Catalana de Turisme, «Ciutats i viles amb caràcter», fet que pot donar cert renom, va explicar Pià. Més enllà d'això, la tècnica va destacar el nucli antic emmurallat de Solsona, les mostres d'art barroc que hi ha a la ciutat i a la resta de la comarca i l'entorn natural de la mateixa, entre altres coses.

Pià va apuntar que en els darrers anys s'ha viscut un increment del turisme a Solsona, especialment del de proximitat. De fet, abans de la pandèmia, un 70% dels turistes que visitaven Solsona eren de Catalunya, majoritàriament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Pel que fa a la resta de províncies de Catalunya, Cardona (Barcelona), Miravet (Tarragona) i Cadaqués (Girona) són els més populars segons l'estudi de Musement. A nivell estatal, el municipi de menys de 20.000 habitants més buscat és Peñíscola (Castelló), amb una mitjana de 74.000 recerques mensuals a Google, i 3.600 recerques pel terme «què veure a Peñíscola»