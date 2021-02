El Zoo del Pirineu demana ajuda econòmica per mantenir els animals

El Zoo del Pirineu d'Odèn ha engegat una campanya en la qual demana suport econòmic per tal de poder mantenir els 150 animals recuperats que té actualment aquest refugi. Les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia de la covid-19 han fet que el principal ingrés del Zoo del Pirineu, les visites, sigui pràcticament nul.

Els propietaris del Zoo del Pirineu, Stania Kuspertova i Eloi Arenas, ja han engegat una de les vies amb què volen obtenir els diners necessaris per tal de poder garantir l'alimentació dels animals i els serveis veterinaris. Es tracta de Teaming, una plataforma en la qual qualsevol persona pot donar un euro al mes per tal de donar suport al Zoo del Pirineu. «La gent pot pagar un euro al mes, el que costa un cafè, i amb aquests diners podrem pagar les despeses d'alimentació dels animals. Només per això necessitaríem uns 1.000 euros al mes. De moment tenim una vuitantena de donants en el primer mes, però anem a poc a poc», va explicar Kuspertova ahir a Regió7.

Tot i això, també volen engegar altres vies per poder rebre donacions. Una és fer-les puntualment a través de transferències bancàries o de Bizum. Dues iniciatives més lligades al funcionament del Zoo del Pirineu és, primer, la d'apadrinar animals de l'equipament i, segon, Família Natura.

L'apadrinament d'animals és una idea que alguns visitants ja havien suggerit anteriorment mentre que la Família Natura és una manera de reunir a persones interessades en el funcionament del Zoo del Pirineu que es faran socis. Kuspertova assegura que estaran al dia de l'actualitat del refugi i que un cop a l'any es farà una trobada al Zoo per tal d'agraïr el seu suport.

El Zoo del Pirineu actualment té uns 150 animals recuperats. Una gran part arriba dels centres de recuperació. Es tracta d'animals que tenen alguna lesió permanent i que no podrien sobreviure per ells sols a la natura. També n'hi ha que venen de persones privades i llavors els ferits que es troba la gent. Si es recuperen els alliberen i si no, es queden al refugi.