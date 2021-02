El CTFC aconsegueix produir tòfona amb arbres de només cinc anys

Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, i la Universitat de Lleida (UdL) han aconseguit produir tòfona negra en només cinc anys, quan normalment el fong, que creix al voltant de l'arbre, es comença a produir a partir dels 8-10 anys. A més, els investigadors ho han aconseguit en una plantació experimental situada en una finca propietat de la Diputació de Lleida al terme municipal de Maials, fora de la seva àrea de distribució natural.

La finca, situada a Maials (Segrià), és propietat de la Diputació de Lleida, i la plantació està ges-tionada per investigadors i tècnics del CTFC i la UdL, des de l'any 2015. A les parcel·les s'assagen diferents dispositius d'encoixinats i dosis de regs, monitoritzats permanentment amb l'ajuda de sensors, per controlar la temperatura i la humitat. Així, es pot veure com mitigar els efectes del canvi climàtic sobre el fong ja que s'ha constatat que l'increment de temperatura i les precipitacions irregulars minven la producció de tòfona. Per fer-ho, utilitzen tècniques agronòmiques. Aquestes tècniques combinades han aconseguit que es produeixin les primeres produccions de tòfona negra amb només cinc anys.

La plantació experimental, que es va instal·lar a la primavera de l'any 2015, és d'1,5 hectàrees i té unes 300 alzines micorrizades amb tòfona negra (Tuber melanosporum) i tòfona d'estiu (Tuber aestivum).

Els investigadors José Antonio Bonet (UdL-CTFC) i Daniel Oliach (CTFC) consideren que amb aquestes primeres produccions s'ha assolit una nova fita en la domesticació del cultiu de la tòfona, que pot suposar la introducció del cultiu en zones de reg de la plana de Lleida.

La tòfona negra és considerat un dels productes més apreciats en la cuina. La producció natural està en retrocés a causa dels efectes combinats de tancament dels boscos per manca de gestió i pel canvi climàtic, i des de fa anys s'està incrementant les hectàrees dedicades al seu cultiu. Actualment, a la província de Lleida es dediquen a aquest cultiu unes 1.000 hectàrees (sobre unes 1.500 a tot Catalunya), tot i que s'estima una aptitud a la província de més de 160.000 hectàrees.