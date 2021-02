Els Espedrers faran partícips infants de la creació de dos nous gegants

La comparsa dels Espedrers va anunciar ahir el seu projecte més ambiciós després de la creació de la figura més jove del Carnaval, l'Espedrera, nascuda fa dos anys. Es tracta d'un projecte educatiu i de desenvolupament local que tindrà com a eix principal la creació de dos nous figures del Carnaval, amb el suport dels infants de Solsona i del seu comerç local.

L'audiovisual publicat ahir que va servir per treure a la llum el projecte explicava el conte de l'Espedrera i la Draca, que després de veure's cada nit a la llera de la ribera Salada van tenir dos ous. Un és blau com l'aigua del riu i l'altre és groc com el color de la lluna. D'aquests dos ous naixeran dues noves figures del Carnaval, de les quals encara no se'n sap cap detall.

Un ou estarà apadrinat pels infants de Solsona i l'altre, pel seu comerç local. En el cas del primer, el projecte preveu que, amb la col·laboració de les tres escoles de la ciutat, els infants tindran l'oportunitat de participar activament en el projecte des de diversos àmbits a través d'una sèrie d'activitats en les quals també participaran altres elements de la festa solsonina per excel·lència.

Pel que fa al comerç local, la comparsa va anunciar que treballarien amb la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona, però no van avançar detalls sobre en què consistiria aquesta vessant del projecte més enllà de potenciar aquest sector.

La idea d'engegar el projecte dels ous de l'Espedrera va sorgir en ple confinament. «Nosaltres vam fer aquest gegant fa dos anys, vam estrenar el ballet l'any passat i vam al·lucinar amb la bona rebuda que hi va haver per part de tothom, no només per la gent del nostre entorn, sinó per la reacció dels nens i nenes i de la gent», expliquen des de la comparsa dels Espedrers. A més, apunten que en el projecte hi han participat persones de diferents àmbits, com l'educació, la psicologia o la cultural, entre d'altres.

El projecte es durà a terme durant l'any 2021 i part del 2022, fins que les noves figures en les quals s'haurà estat treballant es presentin en la propera edició del Carnaval de Solsona.