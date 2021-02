El Solsonès ocupa els primers llocs de risc de rebrot des de fa un mes

El Solsonès fa un mes que figura en les primeres posicions en el rànquing de risc de rebrot a nivell català. El 14 de gener va encapçalar la llista de comarques amb més possibilitat de contagi i, tot i que des de llavors anava millorant la situació epidemiològica, les dades no milloren. Fins i tot empitjoren respecte a la setmana passada. En el darrer informe del Departament de Salut, que fa referència al dia 12 de gener, el Solsonès se situa en quart lloc amb 911 punts en l'índex de risc de rebrot, mentre que fa una setmana la xifra era de 798. Dijous tenia 1.137 punts.

Tot i això, el Solsonès no arriba a les altes xifres de fa un mes, quan el risc estava pels núvols juntament amb altres comarques catalanes. El pic màxim de la comarca es va produir el 13 de gener, quan va arribar als 3.396 punts. Els casos de nous positius no baixa i això fa que la situació no presenti símptomes de millora. Del 3 al 9 de febrer s'hi van detectar 46 nous casos, quatre més que la setmana anterior. Però 18 menys que detectats entre els dies 20 i 26 de gener, quan Salut va confirmar 64 nous positius.

S'ha de tenir en compte que la situació va ser especialment complicada al Solsonès el mes de gener, quan un brot a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés, de la capital comarcal, va acabar amb un total de 28 defuncions entre els seus usuaris, el que implica el 31% dels residents que hi havia al centre a l'inici del brot. El virus va contagiar el 70% dels usuaris del geriàtric i va causar la baixa de més de la meitat de la plantilla de treballadors, el que va fer que haguessin de contractar 16 persones més mentre durava l'afectació del coronavirus. La velocitat de contagi és d'1,36.

La Cerdanya i el Moianès, pitjor

La situació epidemiològica d'altres comarques de l'àmbit de Regió7 també empitjora malgrat no arribar les xifres de setmanes anteriors. La Cerdanya, que fa una setmana figurava a la cua del llistat de comarques quant a risc de rebrot, arribant als 89 punts el dia 7 de febrer, ahir s'enfilava fins als 434. Puigcerdà és el municipi amb més risc de contagi de tot el país, amb 2,50 punts. És a dir, que cada persona contagia dues persones o més.

El Moianès, amb 798, és la setena comarca amb més possibilitat de contagi, però millora la seva situació respecte a fa dos dies, quan l'índex era de 923 punts.

Pel que fa la resta de comarques, la incidència del virus segueix la seva tendència a la baixa. Cal destacar en aquest sentit el Berguedà, que té un índex de risc de rebrot de 178 i manté baixa la velocitat de contagi, que és de 0,68.

La situació al Bages també presenta millores i la possibilitat de contagi baixa als 238 punts; A l'Alt Urgell, 239, i a la comarca de l'Anoia, 251.