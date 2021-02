Restauraran l'absis i el presbiteri de l'església de Sant Llorenç

L'església de Sant Llorenç de Morunys és un dels punts més importants tant històricament com culturalment del municipi. L'edifici ha estat intervingut en diverses ocasions per millorar-ne l'estat, però el mal estat dels paraments de l'absis i el presbiteri, compromet l'estat de les pintures romàniques i barroques que hi apareixen. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys va aprovar un projecte per tal de restaurar-ne els paraments i poder així recuperar, el màxim possible, les pintures que contenen.

Segons l'anàlisi del projecte, s'observen restes de pintures murals al fresc fragmentades i repartides per tot el conjunt de l'absis. A simple vista s'identifiquen franges decoratives amb motius geomètrics en forma de rombes i llacets, combinades amb colors terres, vermells, blaus, negres. Tot i això, no es descarta que després de fer una primera neteja dels fragments, es pugui identificar o intuir algun element figuratiu que ajudi a configurar els simbolisme de conjunt pictòric. A més, s'han pogut detectar pintures romàniques sota les barroques.

Pel que fa al presbiteri, presenta un conjunt mural barroc de temàtica religiosa amb la conca de la cúpula decorada amb imatges poc visibles i enfosquides degut al seu mal estat.

Actualment les parets de l'absis i del presbiteri es troben en mal estat i bona part de les pintures estan fragmentades o bé ennegrides. Les causes d'això han estat el mateix pas del temps, les filtracions d'aigua, la manca de manteniment i la realització d'intervencions prèvies.

El projecte, que té un cost de 56.692,21 euros amb IVA inclòs, està previst que es tiri endavant durant l'any 2021.

L'església romànica de Sant Llorenç de Morunys forma part del conjunt eclesiàstic de la vila, que va ser declarat monument historicoartístic l'any 1976 i actualment rep la consideració de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Juntament amb el monestir, són els punts més visitats turísticament del poble.