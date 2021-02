El Solsonès detecta 30 nous positius en tres dies, 20 dels quals podrien ser de la soca britànica

Si dilluns s'informava de 32 casos positius detectats al Centre Sanitari del Solsonès durant la setmana passada, la xifra s'ha disparat amb 30 positius més entre dilluns i avui, més de la meitat dels quals són persones adolescents. A més, 20 d'aquests nous contagis són sospitosos de ser de la variant britànica de la covid-19 per l'elevat nivell de càrrega viral i segons indicis

del laboratori.

L'alta probabilitat que la soca britànica del virus, molt més contagiosa, hagi arribat a Solsona fa que el Servei Català de la Salut hagi ordenat modificar el protocol d'aïllament per a totes les persones amb resultat positiu als tests, siguin o no sospitoses d'estar afectades per la variant britànica, o contactes estrets. A partir d'ara, tothom s'haurà de confinar 14 dies en lloc de 10.

"És de necessitat imperiosa que tothom que doni positiu o hagi estat en contacte amb algú contagiat compleixi aquest aïllament i extremi les precaucions, perquè la velocitat de propagació i els efectes de la nova variant són més preocupants", apunta el director mèdic del Centre Sanitari, Juan Campus.

Des de l'ens de salut es posa l'accent en els efectes dels dies previs al Carnaval sobre l'evolució epidemiològica de Solsona, especialment entre els joves. De moment, hi ha confinats dos grups escolars de 3r d'ESO d'Arrels, si bé es preveu que els propers dies se n'hi vagin sumant més.