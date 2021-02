L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona convoca una jornada del Punt Empresa

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) convoca els agents econòmics del territori a la tercera Jornada del Punt Empresa, que tindrà lloc de forma virtual el dijous 25 de tres a dos quarts de cinc de la tarda. Amb el llast d'un any difícil, l'agència considera que es fa més necessari que mai per al teixit econòmic disposar d'eines i recursos per cooperar, reforçar línies de negoci i cercar-ne de noves.

En aquesta jornada s'hi presentarà el nou catàleg de serveis a les empreses del Solsonès i Cardona per a l'any 2021. Aquesta és una de les principals eines del Punt Empresa, que té per objectius promoure la creació, la consolidació i el creixement del teixit econòmic, formar persones en actiu i emprenedores, així com promocionar el comerç, la gastronomia, el producte local i el conjunt del territori.

Aquest catàleg recull, entre d'altres, l'oferta de formació continuada i de seminaris adreçats a les empreses. El primer seminari, precisament, s'ha programat per als dies 2 i 4 de març a les tres de la tarda i s'adreça a tot petit negoci. Anirà a càrrec de l'economista Jordi Bacaria i fa falta inscripció prèvia al web de l'Adolsolcar.



Una necessària dosi d'humor

La jornada del Punt Empresa s'adreça a persones emprenedores, autònomes, comerços i serveis, empreses consolidades i de nova creació. Cal inscriure-s'hi prèviament a través de l'enllaç http://bit.ly/3ajornadapuntempresa. Com és habitual, donaran la benvinguda institucional a l'acte els alcaldes de Solsona i Cardona, David Rodríguez i Ferran Estruch, respectivament. La directora de l'Agència, Glòria Domínguez, presentarà els serveis d'aquest per a aquest any i, tot seguit, l'humorista Víctor Parrado impartirà una xerrada que duu per títol "L'humor sana, l'actitud enamora", que té per finalitat fer passar una bona estona al mateix temps que refrescar conceptes que de tant en tant cal fer ressonar.