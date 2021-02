Relacionen trobades del Carnaval de Solsona amb un increment de casos

El Centre Sanitari del Solsonès va informar ahir que, només en els darrers tres dies s'han detectat 30 nous positius de covid-19 a la comarca, amb una afectació especial entre els joves que podria estar causada per les trobades que haurien tingut alguns adolescents en els dies previs i durant el Carnaval de Solsona. La Policia Local va actuar en dues trobades en la darrera setmana, i el Departament de Salut tenia ahir comptabilitzats, com a mínim, 12 positius en adolescents d'entre 12 i 17 anys que s'haurien contagiat en una festa prèvia al Carnaval. No es descarta que la xifra augmenti.

L'ens de salut comarcal va assegurar ahir que tenen la sospita que 20 dels 30 positius detectats en els darrers tres dies puguin ser de la variant britànica «per l'elevat nivell de càrrega viral i segons indicis del laboratori». Fonts de Salut, que és l'encarregat de tenir un control dels contactes dels contagiats, van assegurar que tenen detectades 12 persones contagiades que van assistir a aquesta festa. Sobre aquest contagi múltiple contemplen dues possibilitats. Una d'elles és que es tracti de la variant britànica i l'altra és que, tenint la sospita que la festa es va fer sense seguir les mesures de seguretat, es produís aquest contagi múltiple.

Tot i això no neguen que és probable que la soca britànica ja hagi arribat a la comarca. Per aquest motiu, i preveient un augment de casos en els propers dies, Salut ha recomanat ampliar els dies d'aïllament de 10 a 14 dies pels casos de covid. A més, s'han organitzat cribratges imminents al centre de secundària Arrels on hi ha dos grups de 3r d'ESO confinats amb alumnes que van participar en aquesta festa, i l'Institut Francesc Ribalta. A través de l'Ajuntament també es farà suport a les famílies vulnerables per reforçar la necessitat de mantenir els protocols d'eradicació del contagi i s'ha instat a una vigilància activa de la Policia Local. Avui hi ha prevista una reunió per valorar dades i revisar accions a la capital comarcal.

La Policia Local de Solsona només ha actuat dos cops durant aquestes dates marcades pel Carnaval. Dijous al vespre, arran d'un avís, els agents es van desplaçar a un indret proper a la ribera, però quan el vehicle va arribar es van dispersar tots els presents pels camins de la ribera. Per altra banda, la nit de dissabte un altre grup de joves va trencar el toc de queda i es van aixecar set actes de denúncia a la via pública. En general, però, la Policia Local considera que han estat uns dies «tranquils» i afirmen que no s'ha registrat cap avís o requeriment per reunions en domicilis o locals.

L'increment dels casos de covid i la sospita de l'arribada de la soca britànica arriben després de la celebració d'un Carnaval sense actes de carrer i en el què es va fer una crida a quedar-se a casa. L'alcalde, David Rodríguez, també va demanar als pares i mares evitar que els fills fessin trobades aquests dies.