Salut fa un cribratge a l'Escola Arrels de secundària de Solsona i l'Ajuntament amplia les restriccions al municipi

El Departament de Salut ha dut a terme avui un cribratge a l'Escola Arrels de secundària i ha realitzat tests als alumnes de l'Institut Francesc Ribalta que es consideren contactes dels positius d'Arrels després que es detectés un brot de covid entre alumnes d'aquest centre per, tal com va confirmar Salut ahir a Regió7, una festa entre alguns adolescentre d'entre 12 i 17 anys.

A més, per evitar que s'expandeixi el contagi, a partir d'avui i fins al 7 de març, romandran tancades les instal·lacions esportives municipals i l'Escola Municipal de Música de Solsona. És una de les mesures que adopta l'Ajuntament, després d'una reunió de l'alcalde, David Rodríguez, amb representants dels departaments de Salut i Educació, arran de la detecció del brot de coronavirus entre un grup d'adolescents. El batlle alerta que aquestes mesures s'aniran adaptant les properes hores en funció dels resultats dels tests a què se sotmet una part de l'alumnat de secundària del municipi. El batlle va advertir que "el tancament d'instal·lacions municipals on es duen a terme activitats extraescolars és una primera mesura".

"Des del consistori som conscients que molts joves han tingut un comportament exemplar", afirma l'alcalde. Malgrat tot, sosté que no s'ha d'amagar la situació, "i de la mateixa manera que després de les festes de Nadal el risc de rebrot va empitjorar a causa de trobades familiars que no s'haurien d'haver fet, ara hem de lamentar alguna actitud que podria ser l'origen del brot". David Rodríguez assegura que "no s'ha d'acusar ningú en concret ni cap col·lectiu, sinó conscienciar tothom, joves i adults". "No es tracta de buscar culpables, sinó solucions per frenar la transmissió del virus i evitar situacions de risc".