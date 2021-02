Solsona redactarà un pla d'usos per a l'espai del Camp del Serra

L'Ajuntament de Solsona desenvoluparà un pla d'usos pel Camp del Serra, en principi, durant aquest any 2021, després que part de l'oposició ho demanés per tal de donar suport als pressupostos d'aquest any.

La zona del Camp del Serra és propietat del consistori solsoní des de principis de l'any 2017, quan es va fer amb la totalitat de les parcel·les mitjançant una compra que va costar 750.000 euros. En aquell moment hi havia previst que la meitat de l'espai fos zona verda i que es construïssin pisos a la resta de l'espai. El consistori va decidir comprar el Camp del Serra per poder assegurar que tot l'espai seria zona verda. Gairebé quatre anys després, el Camp del Serra continua sense un pla d'usos i per aquest motiu aquest any s'ha decidit crear-lo i establir quin aprofitament es vol fer en aquest espai.

La regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera, va afirmar a Regió7 que la intenció es desenvolupar el pla d'usos durant aquest any, tot i que va assegurar que encara està verd. Tot i que encara s'ha de veure quin ús se li vol donar a l'espai, Barrera va afirmar que segur que l'espai continuaria sent zona verda i que podria incloure algun altre equipament esportiu obert. Tot i això, la regidora va assegurar que per definir el pla d'usos es tindria en compte la voluntat de la gent i que es faria d'una manera participativa.

Actualment, aquesta zona s'utilitza com a aparcament, especialment la part superior. Tenint en compte això, l'any 2016 es va optar per fer-hi un camp de futbol obert, complint així amb la demanda que feien els joves de Solsona de poder disposar d'un espai cèntric i obert al municipi per poder jugar a futbol. A més d'aquests usos, el Camp del Serra també acull diversos actes i fires durant l'any degut al gran espai lliure del que disposa.

Darrerament, l'Ajuntament hi ha plantat cinc noguers cedit per un particular a un dels límits del Camp del Serra per tal de potenciar la presència d'arbres autòctons i també d'incrementar les zones amb ombra.