El Carnaval manté la seva essència a través de la pantalla

Ningú s'imaginava que un any després de la celebració del 50è Carnaval de Solsona, tocaria viure l'emblemàtica festa solsonina a través d'una pantalla. Però l'Associació de Festes del Carnaval ha complert l'objectiu de mantenir l'essència de la festa viva malgrat les circumstàncies sanitàries actuals, que van fer que s'optés per suspendre tots els actes de carrer i celebrar el Carnaval de forma exclusivament virtual.

Així, els solsonins i solsonines i tothom que s'ha topat amb algun dels vídeos que s'han penjat al canal de YouTube del Carnaval, que ha substituït els carrers de Solsona com a punt de trobada,han pogut gaudir dels ballets dels gegants, del rei Carnestoltes -tot i haver patit un segrest-, de la penjada del ruc, del sermó i d'algunes novetats que s'han introduït en el programa virtual d'enguany.

«Tenint en compte les circumstàncies que teníem aquest any, fem una valoració del Carnaval molt positiva ja que hem fet molts actes», afirmen des de l'Associació de Festes. Un dels eixos més destacats del programa d'enguany ha estat el Carnaval infantil. Els més petits han pogut gaudir cada dia d'una activitat o altra relacionada amb la festa. Experiments, tallers, resolució d'enigmes, el conte de l'Espedrera i concerts a distància. «És possible que els nens hagin gaudit més que els adults», afirmava l'associació.

Tot i això, el Carnaval d'enguany ha estat marcat per l'alta qualitat i l'originalitat de les produccions audiovisuals. La festa va començar amb l'arribada del rei Carnestoltes i el seu posterior segrest, però hi va haver audiovisuals de tot tipus. Un d'ells va ser Inspiracions Live, un late night en què humor i música es van combinar per fer un repàs de l'origen de les melodies representatives del Carnaval. El xou, que va ser presentat per Pol Solé, va agafar el relleu d´una sèrie de vídeos realitzats l'any passat en què el mateix Solé, Pau Vilaseca i Marc Casaldàliga explicaven l'origen de les cançons de la festa.

Una altra producció original va ser A Solsona boja gent. Aquest vídeo tenia l'objectiu de poder fer arribar els ballets dels gegants a les cases de la gent. Per fer-ho, cada un dels gegants va fer el seu ball representatiu amb la companyia d'un bufó mentre s'explicava també l'origen de cada una de les figures, des del gegant boig fins a l'Espedrera.

Tampoc van faltar les contradanses, enguany ballades per dos professors de ball solsonins, i el tradicional sermó.

A més de les produccions originals, els solsonins i solsonines van poder recordar altres actes ja realitzats, com l'obra de teatre Impro/peris» i el ball de disfresses de l'any passat amb l'Orquesta Solsona 70.

Un conte d'hivern

Enguany tocava celebrar la 51a edició de la recuperació del Carnaval de Solsona. I és que 51 anys enrere, un grup de joves va decidir plantar cara al règim franquista i recuperar aquesta festa amb el risc de rebre represàlies. Tot i això, la festa va créixer i créixer fins a convertir-se en el que és actualment. Precisament aquesta evolució s'explicarà en el documental Un conte d'hivern, del qual el primer capítol va tancar el Carnaval d'enguany.

Es tracta d'un projecte en el qual es treballa des del 2019. En el primer capítol, els fundadors del Carnaval de Solsona expliquen com van ser els orígens de la festa i van recordar personatges que van ser imprescindibles per a la seva recuperació com Joan de la Rossa, Joan Roura i Manel Casserras, entre altres.

Partint de l'última edició de l'any 2020, la sèrie intenta explicar què ha convertit el Carnaval de Solsona en una celebració d'una personalitat acusadíssima. La sèrie consta de 8 capítols, un per cada dia de Carnaval, més aquest preàmbul en forma de capítol 0.

Al web del Carnaval ja està en marxa el compte enrere que marca la celebració del proper Carnaval, amb el desig que aquest cop es pugui gaudir la festa tal com la coneixen i s'omplin els carrers de Solsona de bates de colors, d'enramades, de gegants, del ruc a la Torre de les Hores i, és clar, del rei Carnestoltes.