Mor l'exregidor Nafrarias, puntal dels governs de Jounou i Rodríguez a Solsona

Aquest matí ha mort als 76 anys d'edat l'exregidor de Solsona Salvi Nofrarias i Bellvehí, després d'una llarga malaltia. Va ser el número 2 de l'alcalde Xavier Jounou en el moment en què ERC va accedir al govern de Solsona i va ser un puntal tant per a Jounou com per al seu successor, David Rodríguez, quan el va succeir després de la seva mort.

Va ser regidor d'ERC entre el 2003 i el 2015. Després d'un primer mandat a l'oposició, Nofrarias va convertir-se en regidor d'Hisenda, Administració i Esports com a número 2 de l'alcalde Xavier Jounou.

El gener del 2010, arran de la defunció del primer batlle republicà, Salvi Nofrarias va renunciar al càrrec que li corresponia per l'ordre de la llista i va cedir-ne el lloc a David Rodríguez, aleshores regidor de Salut, Acció Social i Comunicació. En el seu tercer i darrer mandat, Nofrarias va convertir-se en un puntal del govern municipal com a responsable d'Hisenda, Administració, Urbanisme i Serveis. Després del seu pas per l'Ajuntament, va continuar canalitzant la seva vocació de servei públic com a vicepresident del Consell de la Gent Gran de Solsona. També va ocupar la vicepresidència de Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys.

La seva defunció ha consternat la corporació i el personal municipal, que traslladen "el més sentit condol a la seva família, en especial a la Rosalia i els seus fills, Salvi i Miquel". L'alcalde, David Rodríguez en destaca "l'honestedat, la capacitat de treball, el rigor i la lleialtat", i el fet que "sempre estigués disposat a assumir el paper difícil en situacions complexes".

El funeral tindrà lloc aquest dilluns, a les 11h del matí a la catedral de Solsona, amb una capacitat limitada a 90 persones.