La delegació de Mans Unides de Solsona ampliarà una escola a Benín

La delegació solsonina de Mans Unides de Solsona va anunciar en la seva darrera assemblea que enguany treballaran en un projecte per ampliar una escola de primària a Parakou (Benín), una actuació emmarcada en la campanya «Contagia solidaritat per acabar amb la fam».

Segons va afirmar la presidenta de la delegació solsonina, Montse Garcia, fa uns anys unes germanes albertines van aconseguir que es fes una escola a aquesta població de Benín, però després que hagi augmentat la demanda d'escolarització en els últims anys, han demanat a Mans Unides si poden ajudar a fer aquesta ampliació.

En concret, es vol construir tres aules més, uns lavabos i un menjador amb un pressupost de 62.101 euros. «Estem treballant per la pobresa. Hi havia 800 milions de persones en situació de pobresa i amb la pandèmia ja en són 1.300 milions a tot el món», va dir Garcia.

Cada any la delegació de Solsona es comprometia a aconseguir el finançament per a dos projectes per un valor total de poc més de 100.000 euros, però enguany la pandèmia ha fet que de moment només s'hagin compromès amb aquest a l'espera que en els propers mesos se'n puguin adjudicar un altre.

«No ha sigut fàcil treballar amb la pandèmia, però ens n'hem sortit», assegurava Garcia en referència als dos projectes realitzats l'any 2020. «Al mes de maig hagués posat la mà al foc per dir que no assumiríem el que havíem engegat.

Tot i això, després de lluitar i de tenir una mica de sort gràcies a una herència, ho vam poder tirar endavant», va explicar la presidenta.

Enguany, doncs, s'ha pogut assolir amb èxit un projecte educatiu a Netia (Mozambic) amb una aportació de 73.717 euros per a la creació d'una escola professional agropecuària i un projecte social per tal de consolidar territoris indígenes en el Chaco bolivià amb una aportació de 45.000 euros.