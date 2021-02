Sant Llorenç de Morunys farà un accés per arribar a peu fins a la Llosa

Sant Llorenç de Morunys farà una via verda que seguirà un itinerari circular per arribar a l'embassament de la Llosa del Cavall. El nou camí d'anada des del municipi fins a l'embassament s'habilitarà al costat de la carretera i la tornada es farà per una ruta diferent ja existent actualment.

Els treballs contemplen que es faci un camí des de Sant Llorenç de Morunys, concretament, des de l'oficina de turisme del municipi fins a la Llosa del Cavall i que s'estableixi una tanca de seguretat entre la carretera i el camí a tot el transcurs de la via verda.

El consistori també adequarà la zona més propera del pantà al terme municipal, on hi ha l'empresa de lloguer de caiacs, Kaiak K.1, i s'hi condicionarà un aparcament. Es desconeix la data d'inici de les obres, ja que queda pendent el concurs per adjudicar els treballs. Està previst que les obres finalitzin aquest 2021.

L'adequació de la zona ha estat motivada per la perillositat de la ruta que alguns vianants segueixen actualment per anar a la Llosa del Cavall. «Fins ara no hi ha un camí per anar des del municipi fins al pantà. Això causava que molta gent fes la ruta caminant per la carretera, i és molt perillós», afirma l'alcalde del municipi Francesc Riu.

Per aquest motiu, el Consistori busca separar la via de la carretera i dotar els vianants d'un espai segur per fer esport. Així mateix, facilitarà l'accessibilitat a la zona d'oci del pantà, que té una gran demanda a l'estiu, sobretot pels més joves.

El pantà és una de les icones de la Vall de Lord. De fet, és una de les portes d'entrada del municipi. Per això, amb aquesta millora, també es vol contribuir a la diversificació de l'oferta del turisme d'esport al municipi.

Pel regidor d'Esports, Ensenyament i Comerç de Sant Llorenç de Morunys, Joan Subirana, l'adequació de la via verda portarà més visites al pantà. «Ara les autocaravanes podran aparcar el vehicle més a prop i fer esport o passejar pel pantà per una zona segura i accessible».

Però la ruta no solament aproparà el turisme al pantà, sinó que també aproximarà nous paisatges als residents de la comarca més aficionats del senderisme. «Sempre hi ha hagut la demanda al municipi d'una ruta com la que s'habilitarà ara», explica el propietari de l'escola Kayak K.1, Artur Beiroa. «Fins ara, molta gent havia de venir en cotxe al pantà i ara hi haurà la possibilitat de fer excursions a peu des del municipi», conclou.

Aquesta via verda serà la segona que hi ha a la comarca. La primera, també es troba al municipi, però uneix Sant Llorenç de Morunys amb les fonts del Cardener.

Els tres projectes sumen un pressupost de 232.000 euros que es finançaran amb l'ajut del pla de desestacionalització del turisme en un 50%. El Consistori es farà càrrec de la meitat restant de l'import.