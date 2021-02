Amisol vol fer del Solsonès un espai amb oci per a totes les persones

Fa quaranta-cinc anys que Amisol treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat de Solsona i rodalies. Aquest any engeguen un projecte que fa un pas més en aquest sentit. Amisol acaba d'iniciar una ronda d'entrevistes amb més de 40 entitats i associacions per fer accessibles i inclusius els serveis de lleure que organitzen a la comarca.

«Volem fer un Solsonès per a tothom. Coses tan bàsiques com aprendre a tocar la guitarra o jugar a futbol les persones amb discapacitat no les tenen a l'abast», explica Carla Vendrell, gerent d'Amisol.

L'oci és un dret humà bàsic recollit a la declaració dels drets humans de la Organització de les Nacions Unides (ONU). «Tothom ha de tenir l'oportunitat de passar el seu temps lliure com vulgui i amb qui vulgui. Aquest projecte els vol donar el dret que durant tota la vida no han tingut», afirma Vendrell.

L'entitat va demanar als seus usuaris com els agradaria gaudir del seu temps de lleure. «Fins ara, si un usuari ens demanava que volia fer pintura, des d'Amisol creàvem un taller per pintar. Però amb les entrevistes ens vam adonar que moltes de les activitats que volen fer ja existeixen a la comarca. El pas que ara toca és cercar el recurs comunitari, fer-lo inclusiu i portar l'usuari a compartir espai i oci amb la gent que té el mateix interès», conclou Maria Díaz, coordinadora d'oci d'Amisol.

Per aquest motiu, l'entitat s'ha posat en contacte amb entitats juvenils, esportives, musicals, escoles, institucions i associacions de lleure per explicar-los el projecte. «Volem que aquestes entitats facin inclusives les seves activitats i que quan en creïn de noves s'organitzin per a tots els públics», argumenta Díaz.

Darrerament, s'ha estat treballant en l'eliminació de les barreres arquitectòniques per fer de Solsona un lloc més accessible. Però des d'Amisol creuen que la inclusivitat també vol dir trencar altres tipus de murs, com els cognitius.

«No és que les entitats excloguin col·lectius com els usuaris d'Amisol conscientment a les seves activitats. Simplement, no pensen en la diversitat de persones que els agradaria gaudir d'aquell servei. S'ha de fer un treball de sensibilització», comenta la coordinadora d'oci.

La recuperació del Pop -el primer gegant inclusiu de la ciutat- i la creació del dia del «Carnaval per a tothom» són un primer pas del que vol ser aquesta proposta. En aquest cas, va néixer de la col·laboració entre Amisol i el Carnaval de Solsona.

«El que busquem des d'Amisol és que les persones amb discapacitat tinguin dret a participar en les activitats, no només a mirar», diu Vendrell. S'han concertat reunions amb 45 entitats que organitzen lleure al Solsonès. Ara bé, Amisol insta a totes les associacions i empreses que es vulguin sumar al projecte a contactar amb ells per reunir-se.

El següent pas serà que Amisol creï activitats pròpies d'oci inclusives i obertes a tothom que cobreixin les demandes quan no hi ha oferta existent. «L'objectiu és normalitzar.

El projecte és un benefici tant per les persones amb discapacitat com per a tota la comarca. La idea és fer una inclusió real, efectiva i per a tothom», conclou la coordinadora d'oci d'Amisol.