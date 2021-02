La tòfona negra pot ser competitiva tot i créixer en un clima desfavorable

Un encoixinat del terra blanc i un petit suport de reg podrien ser la clau per augmentar la competitivitat de la tòfona negra. Un estudi conjunt del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona, i la Universitat de Lleida demostra que aquesta tècnica pot ser la clau per adaptar el fong a les condicions climàtiques mediterrànies.

Segons l'estudi, aquesta combinació seria la clau per modular les dures condicions pel fong derivades del canvi climàtic, ja que, el fet d'encoixinar el terra redueix l'escalfament i manté la humitat del terra, i el reg, n'augmenta la disponibilitat d'aigua.

A partir d'aquest estudi, l'encoixinat es pot plantejar com una opció agrícola per al cultiu de la tòfona negra a zones on el seu hàbitat se superposa amb la tòfona d'estiu, com per exemple passa a Espanya, França o Itàlia.

La recerca avalua els efectes de l'aplicació de reg i tres tractaments d'encoixinats en una plantació experimental de tòfona amb alzina a Maials (Lleida), municipi per sota dels rangs d'aptitud de les zones productores del Prepirineu.

L'experiment en qüestió combina tòfona negra i tòfona d'estiu, dos dels fongs comestibles més apreciats a tot el món, i en descriu la seva interacció. Durant 2 anys consecutius, l'equip ha realitzat un seguiment de l'evolució del miceli de les dues tòfones mitjançant tècniques moleculars.

La severitat i freqüència dels períodes de sequera poden perjudicar la producció de tòfona negra. En les últimes dècades, les plantacions de tòfona negra han sigut les preferides pels productors de tòfona, gràcies als seus alts beneficis econòmics i la seva demanda internacional.

Tot i així, aquest producte pot tenir dificultats per adaptar-se a les condicions canviants dels canvi climàtic a diferència de la tòfona d'estiu que, tot i ser menys interessant culinàriament, no depèn tant de la precipitació durant l'estiu.

La recurrència dels períodes de sequera a Catalunya les darreres dècades sembla que està desfavorint la tòfona negra en detriment de la d'estiu de manera silvestre, segons estan observant els productors.

Per això, «supervisar la dinàmica d'ambdues espècies de tòfona sota condicions controlades resulta clau per conèixer els factors més importants que afecten al seu cultiu i promoure millor pràctiques agrícoles», explica Yasmin Piñuela, investigadora del CTFC i la UdL.

A banda, l'estudi conclou que es necessiten més estudis a llarg termini per avaluar els efectes de diferents materials d'encoixinat en la producció de de tòfones, per exemple, utilitzant materials biodegradables.