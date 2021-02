Clariana avançarà obres valorades en 340.000 euros per generar ocupació

L'Ajuntament de Clariana de Cardener avançarà 11 obres valorades en 338.817 euros inicialment previstes per al 2024 amb la intenció de promoure la generació d'ocupació.

De les 11 intervencions que es faran, el consistori vol aprofitar aquelles que són d'obra menor, o dit d'una altra forma, les que no superen els 40.000 euros per donar treball a empreses de la comarca.

Aquest tipus de contractes atorga als consistoris una certa flexibilitat a l'hora de triar l'empresa que farà els treballs, ja que la normativa permet que s'adjudiqui l'obra a qualsevol empresa amb capacitat d'afrontar-la i només es requereixen tres pressupostos per poder contractar. Aquesta tipologia d'obres es poden realitzar des d'empreses del ram de paleta.

Per a l'alcalde del municipi, Albert Bajona, la iniciativa d'avançar aquests treballs per al'any 2021 és imprescindible en un moment com l'actual. «És important poder contribuir a la creació de llocs de treball d'una forma o altra. Esperem que amb aquestes obres ajudem a evitar algun expedient de regulació temporal d'ocupació i que algú que no tingui feina en trobi», afirma Bajona.

Segons el batlle, la inversió no solament té beneficis per a les empreses contractades per les obres, sinó que té una repercussió local. «Les obres generen llocs de treball. I això acaba beneficiant l'estructura econòmica tant del municipi com de la comarca. S'incentiva l'economia», comenta Bajona.

Entre les obres menors destaquen uns treballs per canviar l'estètica de les arcades de l'ajuntament, una intervenció per adaptar la pista esportiva a la nova normativa contra la legionel·la, la pintura i l'enjardinament,i la cobertura en malla del camí del Balç de Canet.

Tot i això, el consistori no podrà seguir la mateixa estratègia per als treballs d'asfaltatge dels camins de Moner i de Fontcalqué. Aquestes es consideren obres majors, és a dir, les que superen 40.000 euros i la seva adjudicació dependrà de la resolució del concurs en qüestió.

Està previst que les obres finalitzin abans del 31 de gener del 2021. Els onze projectes sumen un pressupost de 338.817 euros, que es finançaran amb l'ajut de la Generalitat i de la Diputació de Lleida.