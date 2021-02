L'escola Arrels vol convertir l'antiga residència de noies en un allotjament d'estudiants

L'escola Arrels proposa convertir el segon pis d'un dels edificis de secundària en un alberg-residència. Es tracta d'un projecte ideat per una comissió formada per pares, mares, docents de l'escola i empresaris de la comarca que busca rehabilitar la residència de noies de l'antiga Escola de Formació Professional Castellvell en un allotjament que permeti acollir tant estudiants que tinguin la necessitat de residir a la comarca com turistes.

Encara que el projecte del Campus Alberg-Residència Arrels es troba en fase de gestació, la comissió impulsora del projecte ja està estudiant la viabilitat de la idea. «Es tracta d'un espai que fa anys que no s'utilitza, motiu pel qual és important fer un estudi de la quantia que ens suposaria tornar a condicionar-lo segons la normativa actual», afirma el representant de la titularitat de la Fundació privada Escolar Mare de Déu del Claustre, Jaume Subirà. Tanmateix, la titularitat de l'espai recau sobre el Bisbat de Solsona, per la qual cosa caldria el seu vistiplau per iniciar qualsevol obra.

Addicionalment, la comissió que proposa el projecte ja està buscant opcions per a la gestió de l'espai. «Actualment estem oberts a estudiar propostes d'empreses o particulars que vulguin fer-se càrrec de l'espai», explica Subirà. «És un projecte que neix a l'escola, però és per a tothom», comenta Subirà.

Per al representant de la titularitat de la fundació, amb la creació aquest alberg-residència es generaria una nova opció per al turisme a Solsona i, al mateix temps, s'aconseguiria «dinamitzar un espai en desús actualment». «Tot i que volem oferir un espai on quedar-se a aquells joves que vulguin estudiar a Solsona, també ens obrirem al turisme».

L'opció que proposa l'escola és la d'oferir un espai per als alumnes durant els dies lectius, i un allotjament turístic per als visitants els festius, encara que no descarten que ambdós es puguin combinar. Segons Subirà, si el projecte aconsegueix seguir endavant, el nou alberg-residència «suposaria una alternativa econòmica per allotjar-se a Solsona».