El comitè del Centre Sanitari creu que la direcció no vol evitar el judici

El conflicte entre el comitè d'empresa del Centre Sanitari del Solsonès i el Consell Comarcal, ens que gestiona el centre de salut, acabarà a judici el proper 17 de març. Els representants dels treballadors no confien en què la direcció els doni una resposta a la proposta que van presentar aquest gener abans de l'inici del procés judicial i per aquest motiu es resignen a que el conflicte acabi en un judici. «Si no hi ha hagués un canvi sobtat per part del Consell i el centre, hi haurà vista», apunten fonts del comitè.

El mes d'abril de l'any 2019 i després de mesos de negociacions frustrades i de protestes públiques, 48 treballadors del Centre Sanitari del Solsonès van decidir interposar una reclamació als jutjats. Tot i això, des del comitè asseguren a Regió7 que la seva voluntat sempre havia estat arribar a un acord amb la direcció del centre per evitar haver de portar el conflicte a la via judicial.

La darrera proposta del comitè d'empresa a la direcció es va transmetre el mes de gener. Segons els treballadors, la proposta contemplava un arrodoniment a la baixa dels augments retributius del salari que no s'han fet efectius des de l'any 2017 i la posterior negociació dels pagaments per objectius (DPO) del 2018 i 2019. La DPO del 2017 va ser reconeguda per la direcció i s'ha pagat als treballadors un 50% de l'import total.

Des del comitè asseguren que la seva voluntat és equilibrar el seu salari al de la resta de treballadors sanitaris de Catalunya i que se'ls pagui el que se'ls deu. A més, consideren que la direcció del Centre Sanitari no ha mostrat interès en trobar una solució al conflicte a través del diàleg. Per la seva banda, la direcció sempre ha considerat inviable econòmicament les propostes que els transmetien els treballadors i ha apostat per demanar el suport de CatSalut per poder trobar una solució al problema de finançament del centre mantenint-ne el model actual.

Així, si no es produeix cap canvi inesperat per les dues parts, 48 treballadors del Centre Sanitari i la direcció de l'ens de salut es veuran les cares el proper 17 de març a 1/4 de 12 del matí als jutjats de Lleida.