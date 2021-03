Deu alcaldes demanen que s'utilitzin ajuts covid per al nou model de recollida selectiva

A falta d'escollir de manera definitiva quin ha de ser el nou model de recollida selectiva comarcal, 10 batlles del Solsonès, els de Junts i Independents, demanen al Consell Comarcal que es destini un ajut del fons extraordinari addicional als ens locals per la pandèmia de la covid-19 que hauria de rebre el Consell, al nou sistema de recollida de deixalles.

Demà a les sis de la tarda es celebrarà una nova sessió del Consell d'Alcaldies on, a proposta de l'alcalde de Pinós, es debatrà sobre aquesta sol·licitud signada pels alcaldes de Junts i Independents del Solsonès. Es tracta dels representants dels municipis de Castellar de la Ribera, Riner, la Molsosa, Odèn, Llobera, Guixers, Navès, Lladurs, Olius i Pinós.

En la sol·licitud es detalla que els alcaldes i alcaldessa s'han assabentat que el Consell Comarcal rebrà 675.670 euros provinents del fons extraordinari de la Generalitat de Catalunya per la covid-19. Tenint en compte això, els signants consideren que aquests diners haurien d'emprar-se en el finançament del nou sistema, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, a falta de saber si es podran obtenir subvencions d'altres fonts.

A causa de la sortida de Solsona del model de recollida actual a causa de l'aplicació del porta a porta a la capital, la resta de municipis han de buscar una alternativa perquè la recollida sigui econòmicament viable i s'assoleixin els nivells que exigeix la Unió Europea.

Sobre la taula hi havia dues opcions: un porta a porta de baixa freqüència i un sistema d'illetes en punts determinats. Fonts del Consell Comarcal asseguren que l'aplicació del porta a porta és molt complicat que tiri endavant a causa de l'alt cost que comportaria dur-lo a terme en un territori tan disseminat com el Solsonès. Per aquest motiu sembla que el sistema de construcció d'illetes podria ser l'escollit finalment.

Tot i això, segons les 10 alcaldies, aquest model comportaria un cost conjunt als ajuntaments d'uns 75.000 euros. Per això demanen que el Consell utilitzi aquest possible ajut per poder fer possible el sistema ja que sinó podria comportar costos molt importants pels consistoris més petits.