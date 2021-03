La població rural creix a l'àmbit de Regió7 però es concentra als pobles grans

La població a les zones rurals de l'àmbit que cobreix Regió7 va créixer l'any 2020 respecte al 2019 segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística de Catalunya (Idescat), però es dona el cas que l'increment es caracteritza per produir-se als municipis que ja tenien més població de cada comarca. Així, mentre que un 73% dels pobles amb més de 1.000 habitants van créixer respecte el 2019, només un 37,5% dels de menys de 300 ho va fer.

El Departament d'Agricultura ha publicat l'Observatori del Món Rural 2020, un recull d'indicadors del que se n'extreu el creixement de població a les zones rurals de tota Catalunya, també les de la Catalunya Central. Per definir quins són els municipis rurals i quins urbans, s'ha definit com a rurals els que formen part del territori que pot rebre els ajuts LEADER europeus. Així, tots els municipis de Cerdanya, Alt Urgell, Solsonès i Moianès són rurals mentre que 12 del Bages i 19 de l'Anoia també ho són.

Tot i que el fet que la població a aquestes zones tingui una dinàmica creixent és positiu, les diferències entre els municipis petits i grans demostren les dificultats que tenen els pobles amb menys habitants per no perdre població i, per tant, lluitar contra el despoblament que caracteritza bona part de Catalunya. I és que els percentatges amb valors negatius més alts són de municipis de menys de 300 habitants. Hi destaca Capolat amb un 10,84% de població menys que el 2019, la Quar amb un 7,55% menys, les Valls d'Aguilar amb 5,77 o Santa Maria de Miralles amb 5,56. Tot i això, els percentatges de creixement més elevats també es donen amb municipis petits com Granera, Castellfollit de Riubregós o Estamariu, entre altres.

La Seu i Solsona com a exemple

A l'Alt Urgell és on més es caracteritza la concentració de població als seus municipis més grans. Mentre que a nivell comarcal la població va créixer amb 54 habitants, la Seu d'Urgell i Oliana van rebre 117 i 33 nous veïns i veïnes respectivament. A més, només 4 dels 19 municipis de la comarca van presentar un creixement demogràfic positiu.

El Solsonès també es caracteritza perquè el gruix de la nova població es situï a la capital, Solsona o bé a Sant Llorenç de Morunys. Ho demostra el fet que a nivell comarcal la població hagi crescut en 44 persones i només a Solsona ho hagi fet amb 43 individus.