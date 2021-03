El Consell pensa destinar l'ajut covid a un projecte de telecomunicacions

El vicepresident del Consell Comarcal del Solsonès i alcalde de la Coma i la Pedra per ERC, Ramon Costa, va afirmar que la idea del govern comarcal és destinar els diners provinents del fons extraordinari addicional pels ens locals en motiu de la pandèmia de la covid-19 al projecte de millora de telecomunicacions que s'està estudiant a nivell comarcal.

Tal com va publicar Regió7 el passat 3 de març, els 10 batlles de Junts i Independents van demanar que es destini aquest ajut a finançar el nou model de recollida selectiva que s'ha d'implantar properament en 13 dels 15 municipis de la comarca. El conseller republicà va afirmar ahir en Consell d'Alcaldies que, tenint en compte que és un ajut destinat a la reactivació econòmica, consideren prioritari el projecte de millora de telecomunicacions. Tot i això, va assegurar que no està decidit i que el govern està obert a parlar-ne.

Els alcaldes ahir presents van coincidir en la importància dels dos projectes que hi ha sobre la taula: el de la recollida selectiva i el de telecomunicacions. Tot i això, alguns d'ells van demanar al Consell que es prioritzés el de les deixalles ja que consideren que a nivell municipal poden continuar invertint en telecomunicacions i temen que, un cop s'hagi de posar els diners per construir l'infraestructura necessària per poder realitzar la recollida, no hi hagi subvencions i que no se'n puguin fer càrrec econòmicament.

Costa va afirmar que el primer pas és definir com haurà de ser el sistema i quins costos comportarà i després arribarà el moment de treballar per aconseguir el finançament d'una manera unida. En aquest sentit s'estudia la possibilitat d'obtenir ajuts de l'Agència de Residus de Catalunya o d'altres institucions.

Punt d'inflexió?

Costa va exposar en el seu discurs la voluntat d'apropar postures amb els batlles molestos per la gestió del Consell Comarcal durant aquesta legislatura a qui li han criticat falta de transparència i no tenir en compte als batlles. Així, alguns d'ells van esperar que el consell d'ahir representés un punt d'inflexió en la relació amb l'ens.