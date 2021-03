L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona difon claus per atraure talent a l'empresa

Oferir un salari competitiu i mesures retributives no econòmiques és clau per atraure talent a l'empresa. Això posa de relleu el document que l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ha començat a difondre entre les empreses del territori. L'objectiu és recordar al teixit econòmic que, per resoldre el buit de professionals de determinats perfils que dificulta la cobertura d'alguns llocs vacants, cal tenir en compte estratègies de salari emocional i la importància de publicar ofertes de treball atractives que reflecteixin aquestes condicions.

Aquest document, disponible al web de l'agència, desgrana aquelles propostes de valor d'una empresa que tenen en compte les persones amb qui es col·labora, des de les opcions de desenvolupament professional, fins al bon clima laboral, l'eficiència de les eines i les comoditats de l'entorn, així com la flexibilitat de temps per a la conciliació laboral i personal. Són factors que reporten beneficis com l'augment de la productivitat i la competitivitat, la disminució de l'índex de rotació i del nivell d'absentisme o la fidelització dels professionals a l'equip, entre d'altres. Així mateix, es detallen els passos per redactar una oferta de feina atractiva.

Aquesta acció és fruit del seminari per a empreses que es va dur a terme el novembre passat per atraure i fidelitzar el talent i en el qual van participar representants d'11 empreses. També cal vincular-la a l'estudi realitzat a final d'any sobre la competitivitat del Solsonès i Cardona en l'atracció i retenció de talent. A partir de l'anàlisi de 35 empreses, de les quals 20 eren del territori i 15, d'altres municipis del Bages considerats zona d'influència, es va arribar a la conclusió que aquí encara hi ha marge de millora tant pel que fa al salari monetari com a l'emocional. La majoria de retribucions superen la mitjana salarial de Catalunya, excepte en la construcció. Tot i això, en general són més baixes que a la resta del Bages. Pel que fa al salari no monetari, el sector industrial és el que aplica més mesures.

Aquestes iniciatives de l'Agència de Desenvolupament Local s'emmarquen en el projecte "Talent en xarxa al territori SolCar", subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.