La normativa del Càmping Morunys pot deixar un home sense llar

Un home desocupat de 35 anys que resideix de forma habitual al Càmping Morunys, situat a les afores de Sant Llorenç, tem quedar-se sense llar a partir de l'1 d'abril, data que la direcció del càmping li ha posat com a límit per abandonar la parcel·la on resideix de forma habitual des de fa uns dos anys.

La normativa del Càmping Morunys contempla que l'establiment ha d'estar tancat de dilluns a dijous durant tota la temporada baixa, però durant els últims anys i aprofitant la vista grossa que es feia des del càmping, alguns campistes hi residien quan l'horari no ho permetia fins al punt que, com a mínim quatre persones, s'hi havien establert de forma definitiva per viure-hi, tot i ser il·legal.

Amb l'esclat de la pandèmia, i veient que cada cop més persones no complien amb la normativa del càmping, la direcció va decidir fer complir l'horari i prohibir que els campistes residissin a l'establiment quan no ho podien fer. A principis de gener, en plenes festes de Nadal, es va informar als campistes a través de Whatsapp que les portes del càmping tancarien de dilluns a dijous i que es tallarien els subministraments durant aquests dies. Com a mínim quatre persones van denunciar els fets, tot i que finalment els subministres no es van tallar.

Alguns dels campistes que residien de forma habitual al càmping han aconseguit trobar alternatives mentre que Daniel Lucero, l'home que encara hi queda, assegura que no té lloc on anar perquè només cobra un ajut que no arriba als 450 euros i degut a les restriccions de mobilitat i a la situació de pandèmia no té la possibilitat de trobar una alternativa, i menys amb el marge de temps que li han donat.

Per altra banda, la direcció del càmping assegura que van prendre la decisió de deixar de fer la vista grossa per motius econòmics, ja que entre setmana se seguien subministrant els serveis bàsics sense que els contractes vigents contemplessin el cost que això comportava, i també per fer complir la normativa. A més, fonts de la direcció han dit que no tallaran els subministraments a aquest campista si no abandona la parcel·la però que s'ha de trobar una solució per a aquesta situació.