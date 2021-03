El mercat de Solsona es replega a la plaça del Camp per recuperar clients

Solsona estrenarà aquest divendres una redistribució del mercat, que s'allargarà mentre durin les restriccions derivades de la pandèmia, que té l'objectiu de fer el circuit més segur i accessible i amb una ubicació més atractiva per al conjunt de parades. Alhora, la nova proposta integra millor el teixit comercial del passeig del Pare Claret.

Aquesta reorganització coincideix amb la campanya de promoció del comerç local i el mercat «Compra i guanya!» que engegarà la regidoria de Desenvolupament Local de Solsona, a través de l'Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar). Se sortejaran 800 bosses plegables, 300 cafès i 100 dinars entre tothom qui compri a les parades que es planten setmanalment a la ciutat o als 76 establiments que s'han adherit a la iniciativa. Paral·lelament, per tal d'incentivar el consum local i al mercat, se sortejarà també un vol en globus per a dues persones entre tothom qui publiqui una foto o un vídeo a Instragram, Twitter o Facebook amb l'etiqueta #JoComproaSolsona entre els dies 12 i 31 de març.

Amb la finalitat de donar a conèixer aquesta reorganització, els divendres 12 i 19 d'aquest mes, es repartiran fulletons amb el plànol, i entre la clientela del mercat i dels comerços adherits es lliurarà una butlleta «rasca» per cada compra –n'hi ha fins a 8.000– per participar en el sorteig.

La Cardenal Tarancón, buida

El replantejament del mercat, que ha estat exposat als comerciants i treballada conjuntament amb els marxants, afecta les 48 parades de fora del nucli antic. Aquelles que amb motiu de la pandèmia s'havien traslladat a l'avinguda del Cardenal Tarancón tornaran al passeig tot mantenint les distàncies de seguretat i el 30% de capacitat màxima. Igualment, els establiments de la zona podran continuar muntant la terrassa. Aquesta decisió s'ha pres perquè en aquest tram del mercat hi anava poca gent i per fer una distribució més atractiva per a tothom.

Així, també es reforçarà com a focus del mercat la plaça del Camp amb més parades. En termes de mobilitat, això suposarà una restricció del trànsit rodat, que no podrà fer la circumval·lació a la plaça, i la seva desviació cap al passeig o el Vall Fred.

Per al regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner, la idea és que la reorganització suposi «l'alteració mínima de l'emplaçament de les parades per no desorientar la clientela fixa». «Volem que el divendres Solsona continuï mantenint amb força el magnetisme que la caracteritza com a punt de confluència de la població de la comarca i altres poblacions veïnes», destaca.

En aquests moments al mercat del divendres hi ha 26 parades de moda i tèxtil; 16 d'alimentació, incloses les del nucli antic; tres de roba i complements de llar; tres de calçats; tres de bijuteria i complements i dues de flors i planter. Aquesta és la segona campanya conjunta de promoció del comerç local i del mercat que impulsa l'Adlsolcar els dos últims anys partint de la premissa que si el mercat funciona, se'n beneficien també els establiments de casa.