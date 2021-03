L'Ajuntament de Solsona posarà noms de dona a tres carrers de la Cabana del Silo

Els vials que s'urbanitzin al nou sector en desenvolupament de la Cabana del Silo de Solsona duran noms femenins. L'Ajuntament fa temps que té decidit dedicar espais públics a dones rellevants de la història local o catalana, però ha hagut d'esperar a disposar de la previsió d'urbanització de carrers nous.

D'aquesta manera, es vol reparar el greuge històric que han patit les dones en el nomenclàtor de la ciutat, on tot just hi ha vuit espais públics amb nom femení, dels quals únicament un, el de plaça de Ribera, es refereix a una persona no religiosa. Josefina Ribera de Bonaplata, "la Llucianeta" (Solsona,1877-Barcelona, 1957), declarada filla predilecta el 1953, va llegar a la ciutat la parcel·la de davant del seu casal familiar, situat al carrer de Llobera. Abans de la Guerra Civil, Ribera també havia pagat les escultures del cambril de la Mare de Déu del Claustre de la catedral, que van ser cremades.

Amb l'inici del desenvolupament de la urbanització de la Cabana del Silo, situada entre el cementiri i la carretera de Manresa i delimitada a la part occidental per l'avinguda de Sant Bartomeu, es preveu que, en un primer moment, sigui necessari posar nom a tres nous carrers. Per fer-ho, la regidoria de Participació durà a terme una consulta a la ciutadania a través del web municipal i amb butlletes a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per a qui vulgui votar presencialment. La idea és que es pugui escollir entre diverses propostes que s'estan definint i entre les quals hi ha alguna figura històrica femenina de Solsona, però també dones de la literatura catalana. El resultat que en derivi haurà de ser validat pel Ple.

Aquest anunci, casualment, coincideix amb la iniciativa del Grup de Gèneres del Solsonès a la plataforma Change.org per demanar a l'Ajuntament la revisió del nomenclàtor en clau de gènere i de memòria històrica. Des del govern municipal es comparteix l'argumentari exposat per l'entitat. Tot i això, considera "complicat canviar noms vigents de carrers pels maldecaps que això generaria als veïns".



Francesc Ferrer i Guàrdia i Ramon Llumà, els últims

Les dues incorporacions al nomenclàtor de carrers i places solsoní de la darrera dècada són les de Francesc Ferrer i Guàrdia i Ramon Llumà. El Ple municipal va aprovar el 2011 assignar el nom del pedagog i fundador de l'Escola Moderna al vial de la nova escola El Vinyet, d'acord amb una moció del 2009 que comprometia l'Ajuntament a dedicar-li un espai. El 2017, d'altra banda, el plenari també va donar llum verda, en aquest cas sense unanimitat, a dedicar la plaça de la biblioteca a qui va ser alcalde de la ciutat durant 24 anys a petició de la comissió d'homenatge que es va crear després de la seva mort, el 2016.