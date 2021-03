El Consell Comarcal serà el primer a adherir-se a la campanya 0,5% de l'IBI

El Consell Comarcal del Solsonès serà el primer de Catalunya a adherir-se a la campanya 0,5% de l'IBI engegada per la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), que consisteix a destinar aquest percentatge de la recaptació de l'impost sobre béns immobles (IBI) a projectes per a la conservació del medi ambient.

Tenint en compte que el Consell Comarcal no té la capacitat de recaptar l'IBI, es destinarà el 0,5% del Fons de Cooperació Local de Catalunya ordinari a aquesta iniciativa. Tenint en compte els números d'enguany, l'import que es destinaria a aquest projecte el 2021 seria de 4.000 euros.

El ple del Consell Comarcal del Solsonès va aprovar ahir aquesta moció per unanimitat i va acordar transmetre-la a la resta de consells per convidar-los a adherir-se a aquesta iniciativa. El viepresident de l'ens, Marc Casabosch, va assenyalar que amb aquesta iniciativa «garantim una dotació pressupostària regular per poder desenvolupar projectes a mig i llarg termini, i reforcem la conscienciació ciutadana sobre la necessitat de compensar i reduir el nostre impacte sobre el medi que ens acull i ens regala la vida, amb el canvi de dinàmiques d'una comunitat implicada».

La idea és que sigui la societat i les entitats de la comarca qui, d'una manera organitzada, estudii de quina manera es poden destinar aquests diners al territori del Solsonès. En aquest sentit, Casabosch va destacar que entre els projectes de conservació del medi natural ?s'hi troben les activitats per protegir-lo i per mantenir la bona salut de la funcionalitat ecològica, les activitats d'avaluació i millora de l'estat de conservació de la flora, la fauna, els hàbitats naturals i seminaturals i els ecosistemes, la restauració i manteniment dels espais agroforestals de qualitat, els hàbitats singulars i els espais d'interès natural d'ús públic.

El projecte del 0,5% de l'IBI va néixer de diversos municipis i entitats que van pensar que, atès que l'IBI és un impost directament vinculat a la transformació del sòl i grava el valor dels béns immobles rústics i urbans, té tot el sentit que sigui una de les fonts de recursos que ajudi a garantir la conservació del medi natural.