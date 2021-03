La Generalitat assumirà i adequarà el tram de la B-300 entre Pinós i Salo

El local annex al santuari de Pinós va acollir ahir la presentació del projecte de condicionament del tram de la carretera B-300 que va de Pinós a Salo, coneguda com a carretera de Vallmanya. D'aquesta manera, aquesta actuació i el compromís de la Generalitat d'assumir la titularitat d'aquest tram faran realitat la demanda que ha fet el municipi de Pinós durant molts anys.

El projecte, aprovat el 5 de març i ja en procés de licitació, consistirà a condicionar un total de 8,2 km de carretera i té un pressupost de 3,9 milions d'euros. Les previsions de la Generalitat són que les obres comencin durant la tardor del 2021 i que estiguin acabades durant el primer quadrimestre del 2022. Paral·lelament, es formalitzarà un conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament per tal que, un cop efectuades les obres que transformin el vial actual en carretera, es faci efectiu el traspàs de titularitat i s'inclogui aquesta tram a la xarxa comarcal de carreteres de la Generalitat, que des d'aleshores n'assumirà el manteniment.

L'alcalde, Xavier Vilalta, va assegurar a Regió7 que «per a mi no és una obra, és l'obra. Teníem un dèficit molt important de comunicacions al sud del municipi i, a més, aquesta carretera uneix les comarques d'Anoia, Solsonès i Bages, per tant suposa un abans i un després». A més, el batlle va recordar els anys que ha costat fer-ho finalment realitat. «Des del moment que es va fer la carretera, que al principi era de terra i des que el meu pare va aconseguir asfaltar-la a finals dels 80, s'ha reclamat i reclamat, però no havíem tingut mai l'oportunitat de fer-ho», va dir.

Per la seva banda, el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavín, va recalcar que no es tracta simplement de reasfaltar la carretera, sinó que es farà nova. «Tindrà més amplada, més resistència i, en definitiva, més qualitat», va apuntar. Més enllà del condicionament del vial, Gavín va destacar el traspàs de titularitat com una manera d'alliberar Pinós «d'una càrrega que no li pertoca», ja que, d'acord amb el Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya, aquest tram pertanyia a la xarxa comarcal de la Generalitat però encara no s'havia fet efectiu.