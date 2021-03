La rectoria de la Pedra ha iniciat la seva restauració

La rectoria del nucli històric de la Pedra ja té la teulada restaurada. Es tracta de la primera actuació engegada per l'Ajuntament de la Coma i la Pedra per tal de restaurar al complet aquest històric i representatiu edifici del municipi, que, juntament amb l'església de Sant Serni, formen part del Pla Especial Urbanístic que té com a objectiu dotar d'un espai públic arranjat i més idoni per a la seva promoció turística i la seva preservació.

L'edifici de la rectoria està format per una planta semisoterrani, una planta baixa elevada i una planta sota coberta, i té la peculiaritat d'estar clavat a la roca que dona nom al nucli de la Pedra. Fins ara l'edifici estava en desús i en un estat de conservació deficient, motiu pel qual es va decidir incorporar–lo a la dotació d'equipaments municipals per restaurar-lo, donar-li un ús comunitari i convertir-lo en un centre per a la promoció turística del nucli històric de la Pedra i els seus entorns.

El 2018 es va preparar un projecte de rehabilitació i recuperació, i el primer pas era la reforma de les cobertes que ara ha finalitzat. Segons el consistori, aquestes cobertes estaven molt danyades i presentaven importants filtracions que malmetien l'interior de l'edifici i causaven altres danys i patologies que posaven en risc la seva estabilitat i conservació.

El cost total de l'actuació ha estat de 113.934 euros, el 56% dels quals ha estat subvencionat per la Diputació de Lleida.