Un llibre recollirà el mig segle del Pi de Sant Just

El 15 de gener del 1970 la Comissió d'Urbanisme de la província de Lleida va aprovar el pla parcial de la construcció de la urbanització del Pi de Sant Just. Tot i que des de feia anys ja hi havia cases construïdes i les piscines en funcionament, l'Ajuntament d'Olius va agafar aquesta data per commemorar els 50 anys de la urbanització.

A partir d'aquesta commemoració, «l'estiu passat volíem celebrar el mig segle de vida del Pi. Teníem pensat fer un llibre històric que recopilés la història de la urbanització, fer un dinar popular i una exposició de fotografies de l'evolució i vida del Pi, però la pandèmia ens ho va tirar tot per terra», explica Dolors Travesset, regidora de Cultura d'Olius i membre de la Comissió dels 50 anys del Pi. Aquest estiu, un any més tard del previst, veurà la llum l'únic dels tres projectes commemoratius que el coronavirus ha permès: el llibre. «El primer apartat és un tractat global de la història del terreny que ocupa l'actual Pi de Sant Just i les diferents ocupacions humanes que ha viscut. El segon és la història de la urbanització, la qual fragmentem en diferents àmbits: hi ha un apartat social, un econòmic, un polític, un urbanístic...», exposa Pol Solé, historiador solsoní coautor del llibre juntament amb Albert Colell.

Aquesta serà la primera publicació que recollirà la història en profunditat del Pi de Sant Just. «És fonamental documentar la vida i la història del municipi. Ajudarà a fer que molta gent se senti el Pi una mica més seu, tant els que hi viuen sempre com els estiuejants», argumenta Antoni Márquez, alcalde d'Olius. L'Ajuntament farà una tirada de 500 unitats, aproximadament. El consistori en regalarà 400, una per cada habitatge del municipi. El centenar restant es posaran a la venda a preu de cost per si algú en vol comprar un exemplar. Precisament, els veïns han estat un actor clau del llibre, amb la seva aportació d'informació i fotografies, i també com a entrevistats per Colell i Solé. «Mostrarem una visió polièdrica, també hem parlat amb estiuejants, persones de Solsona que freqüenten el Pi...», narra Colell. «El naixement del Pi és un fet molt transcendent. Va ser una transformació radical del municipi d'Olius. Va passar de ser totalment rural a ser un municipi on un alt percentatge de la població resideix en un entorn urbà. El llibre també busca una retrobada entre aquests dos entorns», conclou Solé.