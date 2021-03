Solsona farà un concert familiar per celebrar el Dia Mundial de la Poesia

Aquest any, amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, que es commemora el 21 de març, Solsona aposta pel públic infantil, perquè és amb una immersió des de la infància que més es pot popularitzar el gènere. Per això la regidoria de Cultura i la Biblioteca Carles Morató porten a la ciutat la companyia de Toni Xuclà amb el concert De poetes, cançonetes.

La cita, d'entrada gratuïta i sense inscripció prèvia, serà diumenge a dos quarts de dotze del matí a la plaça de l'U d'Octubre amb una durada de 50 minuts. Es tracta d'un espectacle recomanat al públic d'entre 3 i 9 anys que apropa els infants a la poesia infantil de grans autors catalans recollida en el disc homònim de Toni Xuclà (Picap, 2016). Ho fa amb una guitarra i una maleta màgica amb textos de Lola Casas, Joana Raspall, Miquel Martí i Pol, Pere Quart, Francesc Pujols i Marc Granell,

A banda d'aquesta activitat, fins al dia 31 de març es convida a tothom a publicar a Instagram imatges del que inspira el poema "No em despulleu", de l'escriptora, pintora i traductora Felícia Fuster (Barcelona, 1921-París, 2012), publicat a partir d'avui als comptes d'Instagram @ajsolsona i @bibliosolsona. Són els versos escollits enguany per la Institució de les Lletres Catalanes per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. Es proposa utilitzar les etiquetes #DMP21 #SolsonaésPoesia i #Solsona.