El Consell instal·larà plaques solars al Centre Sanitari i a l'abocador

El Consell Comarcal del Solsonès farà un pas més en l'aposta per les energies renovables amb la instal·lació de dos conjunts de plaques solars fotovoltaiques a dos dels seus equipaments: el Centre Sanitari del Solsonès i el Centre de Tractament de Residus de Clariana de Cardener.

Les noves instal·lacions es col·locaran a les cobertes de les dues edificacions i, en el cas del Centre Sanitari, també en una façana. A més, el contracte contempla tota la instal·lació elèctrica necessària per a la seva connexió a xarxa. La potència instal·lada total, en el conjunt de les dues actuacions, és de 106,50 kW.

Pel que fa a la instal·lació del Centre Sanitari, s'hi col·locaran 206 mòduls solars que generaran 66,50 kW de potència mentre que a l'abocador se n'instal·laran 132 que produiran 40 kW.

L'objectiu principal d'aquest contracte, que es dividirà en dos projectes degut al distanciament entre les dues ubicacions, és aconseguir un estalvi significatiu dels costos del subministrament elèctric dels dos equipaments, així com la reducció de les emissions de CO2 anuals a l'atmosfera. En aquest sentit, la previsió del Consell és que s'evitaran les emissions de 55 tones de CO2 anuals al Centre Sanitari del Solsonès i de 37 anuals al Centre de Tractament de Residus. Per tant, es preveu que la realització d'aquests projectes comportin una reducció total d'emissions de 92 tones anuals de CO2 a l'atmosfera.

Per altra banda, l'ús d'energies renovables també comportarà un estalvi significatiu dels costos del subministrament elèctric dels dos equipaments. Per exemple, a l'abocador de Clariana la nova instal·lació suposarà un estalvi anual a nivell energètic en consums del 60 % i, per tant, un estalvi de 6.122 euros l'any.

El contracte, que divideix el projecte en dos lots, es troba en procés de licitació amb un pressupost estimat de 96.101 euros amb IVA inclòs. La instal·lació del Centre Sanitari té un cost estimat de 61.829,57 euros i el del Centre de Tractament de Residus és de 34.272,04 euros. La previsió és que el proper mes de juny les obres estiguin finalitzades.